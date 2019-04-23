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الأمير فيصل بن بندر يفتتح “قيصرية الكتاب” بمنطقة قصر الحكم

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الأمير فيصل بن بندر يفتتح “قيصرية الكتاب” بمنطقة قصر الحكم

الأمير فيصل بن بندر يفتتح “قيصرية الكتاب” بمنطقة قصر الحكم
http://almnatiq.net/?p=720853
المناطق - الرياض
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض،اليوم،مشروع “قيصرية الكتاب” الذي أنشأته هيئة تطوير مدينة الرياض في ميدان العدل بمنطقة قصر الحكم , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض.
وفور وصول سموه، قام بجولة ميدانية في الساحة الشرقية للمصمك، اطلع خلالها على التحسينات العمرانية والعناص التطويرية التي أجريت في المنطقة المحيطة بالمصمك، بعدها تفضل سموه بافتتاح مشروع “قيصرية الكتاب”، حيث اطلع سموّه على عناصر ومحلات وأركان القيصرية، واستمع إلى شرح عن الفعاليات المصاحبة المقامة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب.
كما قام سموه، بزيارة لخيمة “الملتقى الثقافي” الذي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في ميدان العدل، حيث شهدت لقاءّ مفتوحاً مع سموه، حضره كوكبة من المثقفين والمفكرين وكتاب الرأي والناشرين، وجهّ خلاله سموه كلمة توجيهية بهذه المناسبة.
وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح لوسائل الإعلام، : إن هذا المشروع يجسّد جانباً من الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله -، في تطوير منطقة قصر الحكم، التي حظيت بعناية واهتمام مقامه الكريم حينما كان أميراً لمنطقة الرياض ورئيساً لهيئة تطوير مدينة الرياض، كما يأتي في إطار تحقيق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، بالاهتمام بتعزيز الجوانب الثقافية في المدينة، انطلاقاً من أهداف “رؤية المملكة 2030”.
وبيّن سموه، أن المشروع يشكل نواةً للأنشطة الثقافية التي ستشهدها منطقة وسط مدينة الرياض بمشيئة الله، مؤكداً سموه على أهمية دور المؤسسات الثقافية والناشرين والمثقفين في إحياء القيصرية، عبر إقامة الفعاليات والندوات والأمسيات والأنشطة الثقافية المختلفة، ومساهماتهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بالقيصرية، كوجهة ثقافية جديدة في المدينة.
ودعا سموه، سكان وزوار مينة الرياض، إلى زيارة هذه الوجهة الثقافية التي ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكتاب والثقافة المطبوعة، ونشر نتاج الكُتاب والناشرين والباحثين والمثقفين، وتقديم أنشطة وفعاليات ثقافية لكافة فئات المجتمع، سائلاً المولى القدير المزيد من الازدهار والنماء لبلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وولي عهده الأمين، حفظه الله.
من جانبه أوضح معالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أن مشروع قيصرية الكتاب يأتي في إطار اهتمام هيئة تطوير مدينة الرياض، بتعزيز دور منطقة قصر الحكم كمركز إداري وثقافي وتجاري في قلب المدينة.
وأشار معاليه إلى أن “قيصرية الكتاب” ستكون بمثابة وجهة ثقافية جديدة بمدينة الرياض، تسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكتاب والثقافة المطبوعة، ونشر إنتاج الكُتاب والناشرين والباحثين والمثقفين، وتقديم أنشطة وفعاليات ثقافية لكافة فئات المجتمع، في بيئة جاذبة تمزج بين العلم والفائدة والراحة والاستمتاع.
وأوضح بأن مشروع “قيصرية الكتاب” يشتمل على 14 موقعاً لدور النشر والمكتبات، إضافة إلى مقهيين للقراءة، مع تخصيص أماكن للجلوس والقراءة، وتهيئة الموقع لاحتضان الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة.

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