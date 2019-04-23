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أمانة تبوك تعلن عن 30 فرصة استثمارية

أمانة تبوك تعلن عن 30 فرصة استثمارية
http://almnatiq.net/?p=720861
المناطق - تبوك
طرحت أمانة منطقة تبوك (30) فرصة استثمارية متنوعة في مواقع متفرقة من مدينة تبوك.
وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بأمانة منطقة تبوك المهندس خالد المخلفي أن الفرص الاستثمارية المعلن عنها تنوعت ما بين أنشطة فندقية وصحية ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة ومجمع تجاري وخدمات سيارات ومواقع رياضية ومركز ترفيهي وتشليح سكراب للمعدات الثقيلة ومسالخ وأماكن لحاويات الملابس ومواقع للشاشات التلفزيونية للدعاية والإعلان ومكائن بيع ذاتي داخل مبنى الأمانة الرئيسي.
وأفاد المهندس المخلفي أن شروط الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية وجود سجل تجاري ساري المفعول بذات النشاط إضافة إلى ضمان بنكي بأجرة سنه كاملة ساري المفعول مبيناً أن آخر موعد لقبول العطاءات هو يوم الثلاثاء الموافق 16 / 9 / 1440هـ.

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