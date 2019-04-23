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الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يدشن فعاليات توعوية لمرض حساسية القمح (السيالياك)

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يدشن فعاليات توعوية لمرض حساسية القمح (السيالياك)

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الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يدشن فعاليات توعوية لمرض حساسية القمح (السيالياك)

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يدشن فعاليات توعوية لمرض حساسية القمح (السيالياك)
http://almnatiq.net/?p=720864
المناطق - الجبيل الصناعية

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى  المهدي مساء أمس  الأثنين فعاليات اليوم التوعوي لمرض حساسية القمح (السيالياك) الذي ينظمه برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل بمدينة الجبيل الصناعية  بحضور مدير برنامج الخدمات الصحية د. محمد بن حمد المقبل . والذي يهدف إلى تثقيف المجتمع بهذا المرض من خلال إقامة يوم توعوي يتناول ماهية هذا المرض وكيفية الوقاية منه.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالعزيز بن عبيد الحربي إستشاري ورئيس أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير لدى الاطفال بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل أن مرض حساسية القمح عبارة عن اضطراب مناعي وراثي مزمن ينتج عن عدم تحمل الأمعاء لأي أكل يحتوي على بروتين القمح ( الجلوتين) أو بروتين الشعير الذي يسبب ضمور الأغشية المخاطية للامتصاص في الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى سوء امتصاص المواد الغذائية و الأملاح و المعادن الضرورية للجسم.

وأضاف الدكتور الحربي أن أعراض مرض حساسية القمح عديدة ومنها : انتفاخ البطن مع إسهال مزمن ، وفقدان الوزن، وتأخر نمو الجسم عند الأطفال، والتقيء المستمر ، وآلام العظام والمفاصل والعضلات، والطفح الجلدي، وتغير لون الأسنان، وتقرحات داخل الفم، وهشاشة عظام.

وأشار إلى أن فعالية اليوم التوعوي بمرض حساسية القمح تهدف إلى تعزيز ثقة المريض بنفسه، وعرض الخبرات الطبية المتقدمة على المرضى والمراجعين للاستفادة مما يطرح فيها، علاوة على توعية ربات البيوت بكيفية تحسين مهارات الطبخ من خلال اختيار الطعام المغذي للإنسان الخالي من مادة بروتين “الجلوتين” .

هذا ويشارك بفعاليات اليوم التوعوي لمرض (السيالياك)  أقسام عدة للتوعية والتثقيف منها قسم التثقيف الصحي والتغذية العلاجية والاستشارات الطبية.

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