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وفدٍ من وزارة الأسكان يطلع على تجربة الهيئة الملكية في تخطيط الأحياء السكنية

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وفدٍ من وزارة الأسكان يطلع على تجربة الهيئة الملكية في تخطيط الأحياء السكنية

وفدٍ من وزارة الأسكان يطلع على تجربة الهيئة الملكية في تخطيط الأحياء السكنية
http://almnatiq.net/?p=720867
المناطق - الجبيل الصناعية

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس الأثنين بمركز الزوار بمدينة الجبيل الصناعية وفدٍ ممثلاً بمدير عام فرع وزارة الأسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي والوفد المرافق له وذلك للاطلاع على تجربتها في تخطيط الأحياء السكنية وآلية تنفيذها وصيانة وتشغيل البنية التحتية لمدينة الجبيل الصناعية. حيث كان في استقبالهم ممثلين من قطاعي الخدمات المساندة والشؤون الفنية.

 

من جانبه حيث أكد مدير عام فرع وزارة الأسكان بالمنطقة الشرقية  المهندس عبدالله بن حسين المويهي. على إن هدفهم من هذه  الزيارة هو الاطلاع على تجربة الهيئة الملكية في تنفيذ الوحدات السكنية .والاستفادة من تجربة الهيئة الملكية في انشاء الاحياء السكنية والبنية التحتية.

 

واضاف المهندس المويهي انهم شاهدوا وحدات سكنية متنوعة ما بين شقق سكنيه وفلل متصلة الأمر الذي يساعد على تنوع المنتجات وحرية اختيار المستفيدين للوحدات السكنية المناسبة لهم كحجم الاسرة والمساحة المناسبة لهم.

 

وقال المويهي إن الهيئة  الملكية مختلفة اختلاف  جذري من ناحية تنفيذ البنية التحتية عن  العديد من الجهات الحكومية الاخرى. حيث تتميز ببنية تحتية مميزة وفق إلية معينة حيث  تكون على الخدمات على جانب الطريق الأمر الذي  يساعد من ناحية الصيانة والتكلفة والوقت والجودة. حيث ستأخذ الوزارة جميع هذه الأمور في الاعتبار وستطبقها في المرحلة القادمة ان شاء الله.

 

وأشار إلى أن الهيئة الملكية بالجبيل تتميز بالتقسيمات الصناعية والسكنية  والترفيهية. وتكامل الخدمات من سكن وطرق وصحة وتعليم وتوفر الوظائف وهذا الشيء  لم يأتي  من فراغ بل  اتي عن طريق خطط واستراتيجيات وضعت لقاطني هذه المدينة الذي يعيشون بجودة حياة متكاملة.

 

هذا وقد تجول الوفد  الزائر على مركز الزوار اطلعوا من خلاله على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.

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