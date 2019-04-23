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وزير الموارد البترولية النيجيري يزور الهيئة الملكية بالجبيل للتعرف على مكانتها الاقتصادية والاستثمارية

وزير الموارد البترولية النيجيري يزور الهيئة الملكية بالجبيل للتعرف على مكانتها الاقتصادية والاستثمارية

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وزير الموارد البترولية النيجيري يزور الهيئة الملكية بالجبيل للتعرف على مكانتها الاقتصادية والاستثمارية

وزير الموارد البترولية النيجيري يزور الهيئة الملكية بالجبيل للتعرف على مكانتها الاقتصادية والاستثمارية
http://almnatiq.net/?p=720870
المناطق - الجبيل الصناعية

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي اليوم الثلاثاء بمركز الزوار وزير الموارد البترولية لجمهورية نيجيريا الاتحادية د. إيمانويل إيبى كاتشيكو والوفد المرافق له ، كما كان في استقبالهم لدى وصولهم عددٍ من مسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل.

حيث  تهدف هذه الزيارة إلى التعرف على مكانة  الهيئة الملكية بالجبيل الاقتصادية والاستثمارية من خلال القصة الفريدة لإنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية.

 

عقب ذلك قدم مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ عبدالله ياسين العيد عرضا عن العمق الاقتصادي الذي تمثله مدينة الجبيل الصناعية والمكتسبات الصناعية التي تتميز بها . ومواكبتها للرؤية  الحكيمة 2030 بالإضافة  إلى حجم الاستثمار الصناعي والتجاري لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعتين

 

فيما قدم مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس احمد محمد نور الدين حسن شرح موجزاً عن التطور والعمق الاقتصادي الذي تتميز به مدينة الجبيل الصناعية  مما جعلها مصدر جذب للاستثمار المحلي والأجنبي إضافة إلى البنية التحتية المميزة التي هيئة المناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين.

 

كما اطلع الوفد على عرضاً مرئيا يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن ، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل.

 

 

عقب ذلك تعرف  الوفد الزائر ايضاً على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية والذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات فضلاً عن اشتماله لوسط تجاري للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة.

 

 

ثم قام الوفد الزائر بجولة سكنية وصناعية على مدينة الجبيل الصناعية تعرف فيها الوفد على الخدمات المقدمة في المدينة وماتزخر به من صناعات متعددة.

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