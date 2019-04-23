صحة بيشة تحتفي بمنسوبيها خريجي الدفعة الأولى من برنامج ” تكوين “

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احتفلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة صباح اليوم الثلاثاء بتخريج الدفعة الاولى من منسوبيها المتدربين ببرنامج تدريب القيادات ” تكوين ” لإعداد القيادات الصحية الذي نفذته صحة بيشة بالتعاون مع جامعة بيشة بحضور مدير عام الشئون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة ومدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة وعميد كلية إدارة الاعمال بجامعة بيشة وعدد من الاساتذة الجامعيين بجامعة بيشة و منسوبي الشئون الصحية .

وبدأت الاحتفالية بالسلام الملكي فالقرآن الكريم فكلمة للمتدربين فكلمة لمدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني رحب خلالها بالحضور وقدّم شكره لجامعة بيشة وكافة منسوبيها على تعاونها مع صحة بيشة في اعداد وتنفيذ برنامج ” تكوين ” الذي يهدف لإعداد صف ثاني من القيادات الصحية المؤهلة علمياً وعملياً لتمكينهم من القيادة والتطوير للإرتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع اهداف وزارة الصحة ورؤية المملكة 2030م, مشيراً الى ان البرنامج تم تصميمه بهدف تطوير وإعداد القيادات وكانت انطلاقته بداية شهر فبراير 2019م . كما قدم التهنئة لمنسوبي صحة مجتازي البرنامج التدريبي آملاً ان تكون النسخة الأولى باكورة التطوير على مستوى تأهيل القيادات ذات الكفاءة المعرفية والشخصية .

تلى ذلك تكريم خريجي وخريجات البرنامج بالإضافة إلى تكريم منسوبي صحة بيشة الحاصلين على الشهادة الاحترافية في بطاقة الأداء المتوازن .