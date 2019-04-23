احدث الأخبار

صحة بيشة تحتفي بمنسوبيها خريجي الدفعة الأولى من برنامج ” تكوين “
منطقة عسير
 وزير الموارد البترولية النيجيري يزور الهيئة الملكية بالجبيل للتعرف على مكانتها الاقتصادية والاستثمارية
المنطقة الشرقية
 وفدٍ من وزارة الأسكان يطلع على تجربة الهيئة الملكية في تخطيط الأحياء السكنية
المنطقة الشرقية
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يدشن فعاليات توعوية لمرض حساسية القمح (السيالياك)
المنطقة الشرقية
 أمانة تبوك تعلن عن 30 فرصة استثمارية
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن بندر يفتتح “قيصرية الكتاب” بمنطقة قصر الحكم
أبرز المواد
 هيئة كبار العلماء : تنفيذ الأحكام القضائية بحق من ثبت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية
أبرز المواد
 أمير الباحة يتسلم تقريراً عن جهود وأعمال أمانة المنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يفتتح فعاليات مؤتمر الخثرات الدموية والمؤتمر التخصصي لأشعة الرنين
أبرز المواد
 هلال الباحة ينفذ دورة القيادة الآمنة (EVOS)
منطقة الباحة
 محافظ مؤسسة النقد ووزير العدل يوقعان اتفاقية الربط الإلكتروني لبرنامج “تنفيذ”
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يستقبل بن سرحان و الرويلي
أبرز المواد
صحة بيشة تحتفي بمنسوبيها خريجي الدفعة الأولى من برنامج ” تكوين “

صحة بيشة تحتفي بمنسوبيها خريجي الدفعة الأولى من برنامج ” تكوين “

منطقة عسير
وزير الموارد البترولية النيجيري يزور الهيئة الملكية بالجبيل للتعرف على مكانتها الاقتصادية والاستثمارية

وزير الموارد البترولية النيجيري يزور الهيئة الملكية بالجبيل للتعرف على مكانتها الاقتصادية والاستثمارية

المنطقة الشرقية
وفدٍ من وزارة الأسكان يطلع على تجربة الهيئة الملكية في تخطيط الأحياء السكنية

وفدٍ من وزارة الأسكان يطلع على تجربة الهيئة الملكية في تخطيط الأحياء السكنية

المنطقة الشرقية
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يدشن فعاليات توعوية لمرض حساسية القمح (السيالياك)

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يدشن فعاليات توعوية لمرض حساسية القمح (السيالياك)

المنطقة الشرقية

صحة بيشة تحتفي بمنسوبيها خريجي الدفعة الأولى من برنامج ” تكوين “

صحة بيشة تحتفي بمنسوبيها خريجي الدفعة الأولى من برنامج ” تكوين “
http://almnatiq.net/?p=720873
المناطق - بيشة

احتفلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة صباح اليوم الثلاثاء بتخريج الدفعة الاولى من منسوبيها المتدربين ببرنامج تدريب القيادات ” تكوين ” لإعداد القيادات الصحية الذي نفذته صحة بيشة بالتعاون مع جامعة بيشة بحضور مدير عام الشئون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة ومدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة وعميد كلية إدارة الاعمال بجامعة بيشة وعدد من الاساتذة الجامعيين بجامعة بيشة و منسوبي الشئون الصحية .
وبدأت الاحتفالية بالسلام الملكي فالقرآن الكريم فكلمة للمتدربين فكلمة لمدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني رحب خلالها بالحضور وقدّم شكره لجامعة بيشة وكافة منسوبيها على تعاونها مع صحة بيشة في اعداد وتنفيذ برنامج ” تكوين ” الذي يهدف لإعداد صف ثاني من القيادات الصحية المؤهلة علمياً وعملياً لتمكينهم من القيادة والتطوير للإرتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع اهداف وزارة الصحة ورؤية المملكة 2030م, مشيراً الى ان البرنامج  تم تصميمه بهدف تطوير وإعداد القيادات وكانت انطلاقته بداية شهر فبراير 2019م . كما قدم التهنئة لمنسوبي صحة مجتازي البرنامج التدريبي آملاً ان تكون النسخة الأولى باكورة التطوير على مستوى تأهيل القيادات ذات الكفاءة المعرفية والشخصية .
تلى ذلك تكريم خريجي وخريجات البرنامج بالإضافة إلى تكريم منسوبي صحة بيشة الحاصلين على الشهادة الاحترافية في بطاقة الأداء المتوازن .

روابط ذات صلة

صحة بيشة تكرّم متقاعديها وتهديهم ” وفاء “

صحة بيشة تكرّم متقاعديها وتهديهم ” وفاء “
جامعة الملك خالد تفتح القبول للمرحلة الثانية من برامج الدراسات العليا

جامعة الملك خالد تفتح القبول للمرحلة الثانية من برامج الدراسات العليا
بلدية بلقرن” تعلن منح مواقع استثمارية مجانية للأسر المنتجة والأولوية لأبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي

بلدية بلقرن” تعلن منح مواقع استثمارية مجانية للأسر المنتجة والأولوية لأبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*