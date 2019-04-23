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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير البرازيل لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير البرازيل لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=720876
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلا نينا.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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