28 رحلة إضافية لعبارتي جازان وفرسان تزامناً مع مهرجان الحريد بجزر فرسان

جازان - فضة آل عطيف

يُسيّر فرع وزارة النقل بجازان اعتباراً من بعد غد الخميس 28 رحلة لعبارتي نقل الركاب فرسان وجازان عبر الخط البحري بين جازان وفرسان وذلك تزامناً مع مهرجان صيد سمك الحريد بمحافظة جزر فرسان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس قاسم الغزواني، أنه سيتم تسيير الرحلات على مدى ثلاثة ايام, مفيداً أن التذاكر يتم إصدارها عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة النقل او زيارة مكاتب الحجز في كل من مينائي جازان وفرسان.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد العاملين في صالات الركاب في مينائي جازان وفرسان وتكليف مشرفين من فرع الوزارة بجازان لمتابعة سير العمل بجازان وفرسان طيلة أيام مهرجان الحريد وتسهيل عمليات صعود ومغادرة ضيوف وزوار المهرجان والمشاركين فيه، كما تم توجيه مشرفين فرع الوزارة بعبارات نقل البضائع بتسهيل صعود جميع الشاحنات والسيارات المحملة بشحنات تخص تجهيزات مهرجان الحريد.

ونوه في ختام تصريحه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة لكافة الأعمال التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة, ومتابعة معالي وزير النقل الدكتور نبيل العمودي لكل ما من شأنه تسهيل الإجراءات لسفر ضيوف وزوار مهرجان الحريد لهذا العام.