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منظمة الصحة العالمية : أكثر من 1500 قتيل وجريح جراء اشتباكات طرابلس

منظمة الصحة العالمية : أكثر من 1500 قتيل وجريح جراء اشتباكات طرابلس
Armed forces allied to internationally recognised government fight with armed group in Tripoli, Libya September 22, 2018. REUTERS/Hani Amara
http://almnatiq.net/?p=720899
المناطق - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 264 قتيل و1266 جريح.
ودعت المنظمة في بيان مقتضب لها اليوم، إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.

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