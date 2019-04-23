منظمة الصحة العالمية : أكثر من 1500 قتيل وجريح جراء اشتباكات طرابلس

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أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 264 قتيل و1266 جريح.

ودعت المنظمة في بيان مقتضب لها اليوم، إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.