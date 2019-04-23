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إمارة مكة تنفي مزاعم داعية مصري عن تدخل الأمير خالد الفيصل لوقف حكم بقتل وافدة

إمارة مكة تنفي مزاعم داعية مصري عن تدخل الأمير خالد الفيصل لوقف حكم بقتل وافدة
http://almnatiq.net/?p=720905
المناطق - الرياض

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما ورد في مقطع فيديو لداعية مصري حول تدخل الأمير خالد الفيصل لوقف تنفيذ حكم بالقتل ضد وافدة مصرية، بعد لقائه بها عند الملتزم بالمسجد الحرام الأسبوع الماضي.

وكان الداعية يزعم أن امرأة مصرية تقيم في مكة ارتكبت جريمة تستوجب الحد واستفته فدعاها للتوبة وأداء ما عليها من الحق ولا يلزم إقامة الحد عليها، لكنها استفتت مفتين في مكة فأكد لها أحدهم أن توبتها لا تكتمل إلا بإقامة الحد.

وأضاف أن المرأة أُحيلت للمحكمة وصدر حكم بقتلها، لكن أُطلق سراحها لرعاية أبنائها، ولما خرجت ذهبت إلى المسجد الحرام وهنالك صادفت أمير مكة الأمير خالد الفيصل، الذي استمع لقضيتها وأمر بوقف تنفيذ الحكم، بحسب تعبير الداعية.

ونشرت إمارة مكة حديث الداعية المصري كاملاً عبر حسابها في “تويتر”، وأكدت أن ما ورد مُختلق ولا أساس له من الصحة.

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