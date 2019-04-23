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واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب في وجه السفن

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واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب في وجه السفن

واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب في وجه السفن
http://almnatiq.net/?p=720911
المناطق - وكالات

حذرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، السلطات الإيرانية من إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب أمام حركة السفن.

وبعد يوم من مطالبة واشنطن دولا تستهلك النفط الإيراني، بوقف شرائها بعد تاريخ 1 مايو المقبل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: “ندعو إيران ودولا أخرى إلى احترام التدفق الحر لموارد الطاقة والبضائع وحرية الملاحة” في المضيقين.

ويوم الاثنين، هدد الأميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني (المصنف “تنظيما إرهابيا” من قبل واشنطن)، بأن طهران ستغلق مضيق هرمز في حال منعت من استخدامه.

وفي اليوم ذاته، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن أي خطوة من قبل إيران لإغلاق مضيق هرمز، ردا على انتهاء سريان الإعفاءات الأمريكية من العقوبات المفروضة على شراء النفط الإيراني، ستكون غير مقبولة.

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