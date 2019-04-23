كلية الملك خالد العسكرية تعلن فتح التقديم لحملة الشهادات الجامعية

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل إلكترونياً في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادات الجامعية، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 26 شعبان 1440هـ وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء 3 رمضان 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون عن طريق تعبئة النماذج الموجودة على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية عبر هذ الرابط.

ولفت الإعلان إلى أن نتائج القبول المبدئي ستعلن عبر موقع لجنة القبول والتسجيل، وكذلك عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، منوهاً بالراغبين مراجعة موقع وزارة الحرس الوطني لمعرفة شروط التسجيل عبر هذا الرابط.

الشروط المطلوبة :-

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف او الأمانة.

3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألا يقل عن تقدير عن (جيد) وأن لا يكون قد أمضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

4- أن يكون قد أدى اختبار القدرات للجامعيين التي يعقدها المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات النظرية فقط).

5- أن يكون قد أدى اختبار اللغة الإنجليزية (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات الصحية عدا الأطباء).

6- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في أحدى التخصصات الموضحة أعلاه.

7- لا يزيد سن المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) سنة فـي جميع التخصصات عدا الاطباء ألا يزيد سن المتقدم عن (30) سنة.

8- أن تكون الشهادات العليا الجامعية الحاصل عليها الطالب بعد درجة البكالوريوس في نفس مجال التخصص .

9- الحاصلين على الشهادة الجامعية من الجامعات الأجنبية يلزمهم معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.

10- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165) سم – (52) كجم والحد الأعلى (188) سم – (95) كجم للطلبة الجامعيين.

11- أن يكون غير متزوج من أجنبية.

12- أن يجتاز المقابلات واختبارات التخصص واختبار اللياقة البدنية واجتياز الفحص الطبي .

13- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية .

14- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

15- إلا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لنظام الخدمة العسكرية (حالية أو سابقة).

التخصصات المطلوبة :-

1- التخصصات الصحية (طب عام، طب أسنان، صيدلة، أخصائي علاج تنفسي، أخصائي أشعة، هندسة أجهزة طبية، أخصائي طب طوارئ).

2- تخصصات الهندسة (هندسة كهربائية، هندسة كهربائية مسار طاقة، هندسة إلكترونيات، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة معمارية).

3- تخصصات الحاسب الآلي (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، نظم معلومات (حاسب الآلي)، هندسة برمجيات، أمن المعلومات).

4- التخصصات الشرعية (شريعة، دعوة، أصول دين).

5- تخصصات الإعلام (علاقات عامة، إذاعة وتلفزيون، صحافة).

6- خرائط ونظم معلومات جغرافية.

7- قانون/أنظمة.

8- الترجمة (لغة انجليزية , لغة فرنسية).

9- أحياء ، رياضيات.

10- السلامة الجوية، المراقبة الجوية، إدارة (مجال جوي/ مطارات).

تاريخ التقديم :-

التقديم من يوم الأحد 1440/08/26هـ الى يوم الأربعاء 1440/09/03هـ.