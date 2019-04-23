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الأمير محمد بن عبدالرحمن يزور مركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض لهجوم إرهابي

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الأمير محمد بن عبدالرحمن يزور مركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض لهجوم إرهابي

الأمير محمد بن عبدالرحمن يزور مركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض لهجوم إرهابي
http://almnatiq.net/?p=720920
المناطق - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم , بزيارة تفقدية لمركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض مؤخراً لهجوم إرهابي وتصدت له قوات الأمن .
ووقف سموه على موقع إحباط العملية الإرهابية والآثار الناجمة عن محاولة الاقتحام البائسة .
وعقد سمو نائب أمير منطقة الرياض بحضور محافظ الزلفي اجتماعاً مع مدير مباحث منطقة الرياض وعدد من ضباط المباحث قدم فيه إيجازاً عن الترتيبات الأمنية بالمركز والتعامل مع المواقف المفاجئة والجاهزية والرصد الأمني .
وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في تصريح صحفي خلال الزيارة ” هذه الدولة المباركة قامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي عصية على أي مزايدات من أفكار متطرفة أو ضالة وهذه الدولة لله الحمد عزيزة بقيادتها التي تهتم بأمنها وأمانها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله – والوطن غني بفضل من الله ثم برجاله الذين وقفوا وقفة صادقة وأبلوا بلاء مشرفاً في الميدان ” .
وأضاف سموه ” أشكر الجميع في الإدارات الأمنية بمحافظة الزلفي ومدينة الرياض على جهودهم وأقف اليوم بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – الذي أمرني بتبليغ شكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لمنسوبي المباحث في الزلفي والشرطة بالمحافظة على عملهم ومتابعتهم ولا يستغرب عليهم هذا الإنجاز , سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة .
من جهة أخرى قام سمو نائب أمير منطقة الرياض بزيارة لمركز شرطة الزلفي والتقى خلالها مدير المركز وكبار الضباط واستمع منهم إلى إيجاز عن الأعمال الأمنية والتعاملات الحقوقية .

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