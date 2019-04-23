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إنسان توقع اتفاقية تعاون مع أوقاف الراجحي لكفالة 40 يتيم

إنسان توقع اتفاقية تعاون مع أوقاف الراجحي لكفالة 40 يتيم

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إنسان توقع اتفاقية تعاون مع أوقاف الراجحي لكفالة 40 يتيم

إنسان توقع اتفاقية تعاون مع أوقاف الراجحي لكفالة 40 يتيم
http://almnatiq.net/?p=720926
المناطق-فلاج الشعيفاني

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” اتفاقية تعاون مع أوقاف الشيخ يحيى بن محمد الراجحي

وتقضي الاتفاقية بكفالة 40 يتيماً من أبناء جمعية ( إنسان) ، بمبلغ إجمالي قدره 144 ألف ريال، بواقع 3600 ريال سنويا (قيمة الكفالة السنوية للفرد)

وقدمت الجمعية شكرها وتقديرها لأوقاف الشيخ يحيى بن محمد الراجحي، على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي استشعارا منهم بأهمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية ودعم برامج كفالة ورعاية الأيتام ، كما يجسد هذا الدعم التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف ، ويترجم الرؤية الوطنية التي أكدت على دعم فئات المجتمع والمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية وتحقيق الاستقرار لهم.

جدير بالذكر أن برنامج الكفالة في إنسان يساهم بسد احتياجات أسر الجمعية وتقديم النفقات الأساسية والموسمية للمستفيدين

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