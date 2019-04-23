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مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية لدورة الضباط الجامعيين

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مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية لدورة الضباط الجامعيين

مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية لدورة الضباط الجامعيين
http://almnatiq.net/?p=720929
المناطق - الرياض

رعى معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي صباح اليوم الثلاثاء 18/8/1440 هـ حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام رقم 5 لدورة الضباط الجامعيين رقم ( 47 ) بمدينة تدريب الأمن العام في الرياض , والذي يندرج ضمن البرامج التأهيلية التي سعى الأمن العام ممثلاً بشؤون التدريب بالأمن العام لإدراجها ضمن منظومة التأهيل المتنوع لإعداد كوادر أمنية ذات تأهيل علمي عالي ليواكب الطموح وتحقيق تطلعات الرؤية المباركة للوطن ( 2030م ) ومتوجاً التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية – حفظه الله –
وقد تم استهلال الحفل بكلمة لمساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب سعادة اللواء عبدالرحمن المشحن أوضح فيها تلقي الخريجين تدريبات على المهارات التي تتطلبها المهام الأمنية ، ودروس نظرية وتطبيقات عملية في أنظمة وإجراءات المهام والمسؤوليات التي ستناط بهم , وأفاد أن عدد الطلبة الذين تم تخريجهم اليوم 371 خريج سخر لهم التدريب من خلاله كافة الإمكانات والتجهيزات المتاحة لينالوا من العلوم والمعارف الأمنية ما يعينهم بإذن الله على أداء واجباتهم ومهامهم بكل اقتدار .
وفي ختام الحفل توجه معالي مدير الأمن العام بكلمة أخوية لأبنائه الخريجين هنأهم فيها بتخرجهم وأثنى على جهودهم طيلة البرنامج التدريبي وذكرهم بضرورة استشعار المسؤولية والخوف من الله وطاعة رؤسائهم وبذل قصارا جهدهم لخدمة الوطن كما قدم شكره لسعادة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية على مشاركته فرحة الخريجين وحضور الحفل وعلى ماقدمه من جهود لنجاح البرنامج , الجدير بالذكر بأن الحفل حضره العديد من أوليا أمور الطلبة الذين احتفلوا مع أبنائهم بهذه الفرحـة .

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