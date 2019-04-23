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الهلال يعزز صدارته بالفوز على الاستقلال الإيراني

الهلال يعزز صدارته بالفوز على الاستقلال الإيراني
http://almnatiq.net/?p=720936
المناطق - واس

عزز فريق الهلال السعودي صدارته للمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الاستقلال الإيراني بهدف دون رد اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات .
وسجل هدف الهلال الوحيد محترفه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 51 ، واضطر الهلال لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد لاعبه نواف العابد.
وابتعد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات وتبقت له مبارتان ، مقابل 4 نقاط لكل من الدحيل الذي لعب ثلاث مباريات والاستقلال ونقطتين للعين .
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 6 مايو، حيث يلتقي الهلال مع العين في الرياض ، والاستقلال مع الدحيل في طهران .

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