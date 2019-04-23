عزز فريق الهلال السعودي صدارته للمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الاستقلال الإيراني بهدف دون رد اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات .
وسجل هدف الهلال الوحيد محترفه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 51 ، واضطر الهلال لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد لاعبه نواف العابد.
وابتعد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات وتبقت له مبارتان ، مقابل 4 نقاط لكل من الدحيل الذي لعب ثلاث مباريات والاستقلال ونقطتين للعين .
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 6 مايو، حيث يلتقي الهلال مع العين في الرياض ، والاستقلال مع الدحيل في طهران .
الهلال يعزز صدارته بالفوز على الاستقلال الإيراني
عزز فريق الهلال السعودي صدارته للمجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على الاستقلال الإيراني بهدف دون رد اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات .
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