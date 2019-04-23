النصر يتقدم للمركز الثاني بفوزه على الزوراء العراقي

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استطاع فريق النصر قلب تأخره بهدف إلى فوز خارج ملعبه على الزوراء العراقي 2 – 1 اليوم على استاد كربلاء الدولي في العراق ، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019 .

وتقدم الزوراء في الشوط الأول عبر هدف علاء عباس في الدقيقة 30، قبل أن يرد النصر بهدفين عن طريق يحيى الشهري بالدقيقة 56 والبديل نواف الفرشان بالدقيقة 98 .

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة تغلب ذوباهان الإيراني على الوصل الإماراتي ، ليتصدر ذوباهان ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط ، مقابل 6 نقاط للنصر الثاني و4 للزوراء و3 للوصل .

