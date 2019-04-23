احدث الأخبار

مصر.. الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 88.83 من المصوتين
أبرز المواد
 النصر يتقدم للمركز الثاني بفوزه على الزوراء العراقي
أبرز المواد
 الهلال يعزز صدارته بالفوز على الاستقلال الإيراني
أبرز المواد
 40 زراعة للأذن التجميلية بـمدينة الملك سعود الطبية
منطقة الرياض
 مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دبلوم العلوم الأمنية لدورة الضباط الجامعيين
محليات
 إنسان توقع اتفاقية تعاون مع أوقاف الراجحي لكفالة 40 يتيم
منطقة الرياض
 الأمير محمد بن عبدالرحمن يزور مركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض لهجوم إرهابي
أبرز المواد
 كلية الملك خالد العسكرية تعلن فتح التقديم لحملة الشهادات الجامعية
أبرز المواد
 رئيس الموانئ يعلن جاهزية ميناء ضباء لاستقبال جميع أنواع السفن بطاقة 10 ملايين طن سنويا
أبرز المواد
 واشنطن تحذر إيران من إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب في وجه السفن
أبرز المواد
 إمارة مكة تنفي مزاعم داعية مصري عن تدخل الأمير خالد الفيصل لوقف حكم بقتل وافدة
فيديو المناطق
 أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح ” منتدى البيئة”
منطقة المدينة المنورة
مصر.. الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 88.83 من المصوتين

مصر.. الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 88.83 من المصوتين

أبرز المواد
النصر يتقدم للمركز الثاني بفوزه على الزوراء العراقي

النصر يتقدم للمركز الثاني بفوزه على الزوراء العراقي

أبرز المواد
الهلال يعزز صدارته بالفوز على الاستقلال الإيراني

الهلال يعزز صدارته بالفوز على الاستقلال الإيراني

أبرز المواد
40 زراعة للأذن التجميلية بـمدينة الملك سعود الطبية

40 زراعة للأذن التجميلية بـمدينة الملك سعود الطبية

منطقة الرياض

مصر.. الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 88.83 من المصوتين

مصر.. الموافقة على التعديلات الدستورية بنسبة 88.83 من المصوتين
http://almnatiq.net/?p=720947
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء الثلاثاء، نتائج التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعلنت الهيئة، الموافقة على التعديلات الدستورية بعد أن بلغت نسبة المصوتين بـ” نعم”، 88.33 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44.33 بالمئة.

وكان المصريون في الخارج قد صوتوا على الاستفتاء، من الجمعة حتى الأحد، أما التصويت للمقيمين داخل البلاد فاستمر منذ السبت حتى الاثنين.

ووافق البرلمان المصري بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، حيث صوت 531 نائبا لصالح التعديلات، التي اقترحها أكثر من خُمس أغضاء البرلمان المكون من 596 عضوا.

ومن بين التعديلات أيضا تمثيل المرأة المصرية بما لا يقل عن 25 بالمئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وتتضمن التعديلات أيضا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

روابط ذات صلة

النصر يتقدم للمركز الثاني بفوزه على الزوراء العراقي

النصر يتقدم للمركز الثاني بفوزه على الزوراء العراقي
الهلال يعزز صدارته بالفوز على الاستقلال الإيراني

الهلال يعزز صدارته بالفوز على الاستقلال الإيراني
الأمير محمد بن عبدالرحمن يزور مركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض لهجوم إرهابي

الأمير محمد بن عبدالرحمن يزور مركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض لهجوم إرهابي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*