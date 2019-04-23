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المنتخب السعودي للدراجات يستهل مشاركته غداً في آسيوية الطريق بطشقند

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المنتخب السعودي للدراجات يستهل مشاركته غداً في آسيوية الطريق بطشقند

المنتخب السعودي للدراجات يستهل مشاركته غداً في آسيوية الطريق بطشقند
http://almnatiq.net/?p=720950
المناطق - واس

يستهل المنتخب السعودي للدراجات الهوائية لفئتي ” الكبار و الشباب ” غداً الأربعاء مشاركته في منافسات بطولة آسيا للطريق التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 23 – 28 أبريل الجاري ، بمشاركة 28 منتخباً آسيوياً .
وضمت بعثة الأخضر السعودي خمسة دراجين هم : هاني المرهون و عبدالله المشيخص و علي السليمي وضياء البراك و عبدالله الحسن ، ورئيس الوفد عبدالله المزيد والإداري سعود الهويمل و المدرب محمد بلال والميكانيكي عبدالعزيز سهيل .
وستكون مشاركة منتخب الدراجات في سباقي فردي ضد الساعة ، وفردي عام لفئتي الشباب والكبار .
من جهته أكد رئيس الوفد عبدالله المزيد جاهزية دراجو المنتخب السعودي للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية ، مشيراً إلى أن الأخضر السعودي أقام معسكر خارجي لمدة 8 أيام في العاصمة طشقند من أجل رفع معدل السرعة للدراجين ، وتقليص الفجوة الزمنية مع المنافسين والاقتراب أكثر من الأرقام التنافسية في السباقات المختلفة ، مؤكداً أن للمشاركة أهمية كبيرة كونها مرحلة جديدة في المنتخبات السعودية ودراجين يشاركون للمرة الأولى في البطولة الآسيوية ، مبدياً آماله الكبيرة بتحقيق أزمنة في هذا التجمع الآسيوي وكسب الخبرة والاحتكاك بنخبة من الدراجين المميزين .

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