مدير تعليم تبوك يلتقي مدير الهلال الأحمر بالمنطقة

المناطق - تبوك :

التقى مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بمكتبه اليوم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة حسين غالب البلوي .

وأثنى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك في بداية اللقاء على الأعمال الإنسانية النبيلة التي تقدمها منظومة هيئة الهلال الأحمر السعودي تجاه المجتمع منوهاً بالدور التكاملي والتعاون المتواصل بين تعليم تبوك و هيئة الهلال الأحمر لتدريب أكبر قدر من منسوبي تعليم المنطقة وفق خطة التوسع في عقد الدورات التدريبية في المدارس والإدارات والأقسام التعليمية مشيداً بنجاح برامج تدريب المرشدين الصحيين في المدارس وتنفيذ برامج الاسعافات الأولية في مدارس المنطقة وضواحيها .

وفي ختام اللقاء قدم مدير التعليم الدروع التذكارية لمدير فرع هيئة الهلال الأحمر والفريق المرافق له .

من جهتها كرمت مديرة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك هيفاء الأميلس بمكتبها مدربات الهلال الأحمر واللاتي قمن بتدريب المرشدات الصحيات في مدارس البنات .

