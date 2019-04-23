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شاهد.. جيش جرار من الجراد يغزو إيران ويدمر أراضي زراعية واسعة

شاهد.. جيش جرار من الجراد يغزو إيران ويدمر أراضي زراعية واسعة
http://almnatiq.net/?p=720964
المناطق - وكالات

انتشر مقطع فيديو يظهر جيشا من الجراد يزحف عبر منطقة صحراوية، يدعي ناشر المقطع أنها في إيران، وأن أسراب الجراد هذه دمرت أراضي زراعية واسعة.

ويظهر المقطع الأعداد الهائلة للجراد وهي تقطع طريقا وسط الصحراء، إذ بدت من شدة كثرتها ككثبان رملية تدفعها الريح بقوة ناحية الطريق.

وكان مدير الحفاظ على النباتات في مديرية الزراعة في محافظة هرمزكان الإيرانية، حميد دولتي، قد أعلن أن بلاده تواجه حاليا أقوى هجوم للجراد منذ 40 عاما تقريبا.

وكشف دولتي عن وجود ما بين 200 و250 مليون حشرة في كل سرب، مضيفا أنه قد دخل إلى البلاد خلال الشهرين الماضيين بين 40 و50 سربا من الجراد.

كما أكد دولتي أن هطول الأمطار الغزيرة قد تسبب بجذب هذه الموجات من الجراد، في حين حدد المحافظات التي تعاني من الظاهرة الخطيرة، وهي: سيستان، بلوشستان، كرمان، جنوب فارس، وهرمزكان.

 

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