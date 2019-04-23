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علماء: السالمونيلا تتحول إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية

علماء: السالمونيلا تتحول إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية
http://almnatiq.net/?p=720967
المناطق - وكالات

أعلن علماء من جامعة سيدني الأسترالية، أن السالمونيلا تتحول بسرعة كبيرة، ما قد يجعلها مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حاليا.

ويرى العلماء أن السالمونيلا لم تعد كما كانت قبل 10 أو 20 سنة، فقدرتها على التكيف مع تأثير سموم الأدوية المستخدمة أصبحت عالية بصورة مخيفة.

ويقول الباحثون: “في سباق التسلح بين البكتيريا والإنسان، بدأت البكتيريا تتفوق، وتظهر سلالات قوية منها، ما يؤكد نتائج الدراسات الوراثية”.

ووفقا لمعطيات الباحثين، فقد تضاعف عدد الإصابات بالسالمونيلا في أستراليا خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يشير إلى أن السالمونيلا أصبحت أكثر عدوانية وتتحول كثيرا ويسود وينتشر النوع الأقوى، أي أنها ستتحول إلى بكتيريا فائقة، مقاومة لجميع المضادات الحيوية المستخدمة حاليا.

ويشير العلماء الأستراليون إلى أن مصدر السالمونيلا هو المواد الغذائية النيئة والمطاعم العامة والمستشفيات، ويؤكدون على أن المواد الغذائية الخطرة تتمثل في: البيض غير المطبوخ جيدا والحليب غير المبستر واللحم غير المطبوخ.

كما يشيرون، إلى أنه بعد لمس البيض النيء أو اللحم بأنواعه، من الضروري غسل اليدين بالصابون جيدا. كما يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام دائما.

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