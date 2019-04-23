الذهب يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر

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المناطق - وكالات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر، مع ارتفاع الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر، مما قوض جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وفي الساعة 17:48 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1271.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل لأدنى مستوى له منذ 26 ديسمبر عند 1265.90 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1273.20 دولار للأوقية.

وقال جورج جيرو العضو المنتدب لدى آر.بي.سي لإدارة الثروات “متعاملو الذهب يعزفون بسبب قوة الدولار وأسواق الأسهم والسندات”.

وأضاف أن سوق “الذهب تستكين للهدوء قليلا، في انتظار شيء قوي مثل أرقام التضخم أو بعض التغييرات السياسية في الولايات المتحدة. ولحين حدوث ذلك من المتوقع أن تتحرك الأسعار في نطاقات منخفضة

ومما قوض من جاذبية المعدن النفيس، قبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع انحسار التقلبات في السوق بما عزز الطلب على الأصول العالية المخاطر، كما تلقت العملة الأمريكية دعما من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وارتفعت الأسهم الأميركية أيضا بفضل نتائج أعمال تفوق التوقعات.

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