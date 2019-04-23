شرطة تيماء تنفذ خطتها الأمنية بالتزامن مع انطلاق موسم الاختبارات

المناطق - تيماء - محمد العنزي :

تواصل شرطة محافظة تيماء تنفيذ خطتها الميدانية التي أعدت بمناسبة بدء موسم الاختبارات لهذا العام والتي تتضمن تكثيف التواجد الأمني والمروري في جميع المواقع الحيوية والحرص على تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية والسرية أمام المدارس والأحياء ومناطق تجمعات الطلاب لضمان وصول كافة طلاب وطالبات الكليات والمعاهد والمدارس إلى مواقع الاختبارات بكل يسر وسهولة.

وتضمنت الخطة الإسهام في القضاء على السلوكيات والممارسات التي قد تظهر من قبل بعض الشباب بعد أداء الاختبارات سائلين الله عز وجل لأبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح بإذن الله.