مدني حفرالباطن يباشر سقوط فتاتين في بركة مكشوفة

تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغ بسقوط فتاتين في بركة مكشوفة إحداهما تبلغ من العمر 14 سنة وشقيقتها تبلغ من العمر سنتين .

وعلى الفور انتقلت فرقة من الدفاع المدني للموقع وتم استخراج الفتاتين ونقلهم للمستشفى ، لكن إحدى الفتاتين 14 سنة توفيت لاحقاً بعد نصف ساعة من وصولها للمستشفى ، ولا زالت الأخرى بالعناية المركزة وحالتها الصحية خطرة .

وقد تبين أن المنزل الموجود به الحفرة لأحد الجيران وكانت مغطاه بألواح خشبية متهالكة .

من جانبها حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفرالباطن المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي حفر مكشوفة تهدد سلامة المارة ولا يتوفر بها وسائل السلامة.