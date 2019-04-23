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مدني حفرالباطن يباشر سقوط فتاتين في بركة مكشوفة

مدني حفرالباطن يباشر سقوط فتاتين في بركة مكشوفة
http://almnatiq.net/?p=720983
المناطق - حفرالباطن
تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغ بسقوط فتاتين في بركة مكشوفة إحداهما تبلغ من العمر 14 سنة وشقيقتها تبلغ من العمر سنتين .
وعلى الفور انتقلت فرقة من الدفاع المدني للموقع وتم استخراج الفتاتين ونقلهم للمستشفى ، لكن إحدى الفتاتين 14 سنة توفيت لاحقاً بعد نصف ساعة من وصولها للمستشفى ، ولا زالت الأخرى بالعناية المركزة وحالتها الصحية خطرة .
وقد تبين أن المنزل الموجود به الحفرة لأحد الجيران وكانت مغطاه بألواح خشبية متهالكة .
من جانبها حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفرالباطن المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي حفر مكشوفة تهدد سلامة المارة ولا يتوفر بها وسائل السلامة.

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