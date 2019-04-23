محافظ حقل يدشن الفرع المتنقل لـ ” هدف”

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محافظ حقل يدشن الفرع المتنقل لـ ” هدف”

محافظ حقل يدشن الفرع المتنقل لـ ” هدف”
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المناطق - تبوك :
دشَّن محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف” والذي قدم أولى خدماته بالمحافظة في فرع الكلية التقنية بحقل.
واستمع المحافظ لشرح من المشرف على الفرع عن أهداف وخطط الفرع المتنقل وأبرز المبادرات والبرامج التي يُنفذها بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب من طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل وعرض الوظائف المتوفرة لهم, بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.
وأعرب محافظ حقل في نهاية الزيارة عن شكره وتقديره لصندوق الموارد البشرية، على هذه الجهود في خدمة شباب المحافظة وتوفير الوظائف المناسبة لهم.
يذكر أن الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف” هو عبارة عن حافلة مجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين ويهدف إلى دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص من خلال استقبال الشباب وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل.
 

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