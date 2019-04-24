رئيس مجلس الشورى يصل إلى باكستان

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وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم، إلى قاعدة نور خان الجوية بجمهورية باكستان الإسلامية تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان محمد صادق سنجراني.

وكان في استقباله لدى وصوله عضو مجلس الشيوخ راجه ظفر الحق، وعضو مجلس الشيوخ دلاوار خان العضو المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية.

وسيلتقي معاليه خلال الزيارة بعدد من كبار مسؤولي الجمهورية، يبحث خلالها عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

ويضم الوفد المرافق لمعاليه عددًا من أعضاء مجلس الشورى وهم معالي الدكتور صالح بن عبد الرحمن الشهيب، والدكتور عبد الله بن حمود الحربي، والدكتور عبد الرحمن بن حمد هيجان، والدكتورة فاطمة بنت فائز الشهري، والأستاذة لينا بنت خالد المعينا، وعددًا من المسؤولين.