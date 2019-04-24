الأمير أحمد بن فهد يدشن حزمة من مشاريع الترفيه بالمنطقة الشرقية 

المناطق - فهد المريخي

دشّن نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، حزمة مشاريع الترفيه السعودية SEVEN في المنطقة الشرقية. والتي أعلنت به الشركة عن مشاريع بنية تحتية جديدة لقطاع الترفيه في منطقة الشرقيةستجعل منها الوجهة الترفيهية الأولى في الخليج.



وجاءت تصريحات شركة “مشاريع الترفيه السعودية” بالإعلان عن أول مشروع مدينة ملاهي ترفيهيه ضمن استراتيجيتها في مدن الملاهي الترفيهيةويعتبر المشروع الأضخم منذ إعلان تأسيس الشركة والذي تبلغ مساحته مليون متر وسيقع في منطقة العزيزية. كما أعلنت عن مشروعين جديدين في قطاع المجمعات الترفيهية والتي ستقع في الدمام وستكون والأولى في المنطقة الشرقية وقد أعلنت الشركة عن حزمة المشاريع الترفيهية كمفاجأةلأهالي وسكان المنطقة بعد نجاح موسم الشرقية في الشهر الماضي.



وعن مدينة الملاهي الترفيهية فقد تضمنت تصريحات شركة مشاريع الترفيه بأن قطاع مدن الملاهي الترفيهية سينطلق من منطقة الشرقية وستبلغ مساحة المدينة مليون متر على شاطئ نصف القمر ولاتسام المنطقة بموقع سياحي استراتيجي يخدم منطقة الخليج العربي ودول الخليج الشقيقة فإن شركة مشاريع الترفيه السعودية تنوي بناء أول مدينة ملاهي ترفيهيه ضخمة في منطقة الشرقية بحكم موقعها المميز وعدد سكانها البالغ 4.9 مليون نسمة وتصدرها مناطق المملكة في الجذب السياحي.



وعن المجمعات الترفيهية، صرحت شركة مشاريع الترفيه السعودية بأن المجمع الترفيهي الأول في منطقة الشرقية يقع في مدينة الدمام العاصمة الاقليمية للمنطقة الشرقية على الكورنيشوتبلغ مساحة مجمع الدمام الترفيهي نحو 330 حيث تم اختيار الموقع بشكل استراتيجي. وأما المجمع الترفيهي الثاني في مدينة الخبر لؤلؤة الخليج وعروس الشرقية والواقع على الواجهة البحرية للمدينة ولهذا الموقع أهمية في توفير خيارات ترفيهية ومنطقة خدمات لسكان وزوار مدينة الخبر، بينما يقع المجمع الترفيهي الثالث في محافظة الأحساء وستقدم المجمعات الترفيهية حول مناطق المملكة العربية السعودية تجربةً ترفيهيةً فريدة من نوعها للسكان وستعمل على تعزيز قطاع الترفيه في المنطقة. ومن المتوقع أن يتم انتهاء الأعمال على المشروع في 2020.

من جانبه ألقى بهذه المناسبة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كلمته شكر فيها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على تدشينه حزمة مشاريع الترفيه السعودية في المنطقة الشرقية وباسم أهالي منطقة الشرقية عبر عن شكره لشركة مشاريع الترفيه السعودية على إطلاق المشاريع لما لها من مردود اقتصادي على المنطقة والتي ستكون إضافة كبيرة لإعطائها حقها من الجذب وما سيكون أثره على سكان السعودية ودول الخليج المجاورة وإضافة إيجابية على برنامج الترفيه وجودة الحياة في المنطقة الشرقية



وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية SEVENالأستاذ عبد الله بن ناصر الداود بأن شركة مشاريع الترفيه تعتزم بتحويل المنطقة إلى وجهة ترفيهية متميزة في الخليج بسبب موقعها الجغرافي المميزوالاستراتيجي بين دول الخليج الشقيقة وأهمية المنطقة الشرقية سياحياً في استراتيجية السياحة في المملكة وهي منطقة تجمع ما بين البحر والشواطئ والواحات الخضراء، إضافة إلى احتوائها على الصحاري الفسيحة الهادئة مما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار والتطوير.



وجاءت تصريحات الشركة بالإعلان عن أول مشروع مدينة ملاهي ترفيهيه ضمن استراتيجية الشركة في مدن الملاهي الترفيهية ليكون القطاع الثالث المفعل في الشركة بعد قطاع السينما وقطاع المجمعات الترفيهية.







