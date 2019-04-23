برعاية الأمير احمد بن فهد .. انطلاق المعرض العالمي للامتياز التجاري

المناطق - منال الدوسري

برعاية نائب امير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، ينطلق (الخميس) بمعارض الظهران، المعرض العالمي للامتياز التجاري في نسخته الثانية ويستمر لثلاثة ايام، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وأمانة المنطقة الشرقية، ويتحدث خلال فعالياته مجموعة من المتحدثين المتخصصين عن النواحي القانونية والتطويرية والاستشارية في مجال الامتياز التجاري “الفرنشايز” ، ومن خلال ورش عمل احترافية هدفها نشر الوعي حول فوائد الامتياز التجاري، وما يحققه للاقتصاد الوطني من قيم مضافة .

ووفقا للمدير التنفيذي للمعرض عبير جليح، فأن النسخة الثانية من المعرض تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى والتي أقيمت في العام الماضي بمشاركة عالمية ومحلية كبيرة، لافتة الى أن المعرض في هذا العام يتضمن مشاركة أوسع حول صناعة الامتياز التجاري، تتناول التطورات التي حدثت عليها والتجارب الناجحة لبعض الدول، مع تركيز على نجاح التجارب في الدولة الضيف جمهورية اندونيسيا .

وأشارت الى أنه الى جانب البرنامج الرئيسي للمنتدى سيكون هناك برنامج آخر لورش العمل سيتم من خلاله تقديم 10 ورش عمل تتضمن مفهوم الامتياز التجاري ومبادئه القانونية وسبل توطينه بالمملكة وكيفية اختيار مشروع الامتياز الأفضل، فيما تهتم “منصة فرنشايز شو” باستعراض فرص خاصة للامتياز التجاري في مجال المطاعم والتغذية، كما تم تخصيص موقع ليتمكن أصحاب العلامات التجارية من تقديم منتجاتهم للعملاء بشكل مباشر .

وأفادت بأن اليوم الأول للمنتدى سيتضمن ورشة عمل تقدمها الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” حول خدماتها ودورها في دعم الامتياز التجاري في المملكة وذلك في الفترة من 5 الى 6 مساء، تليها جلسة حوارية عن الامتياز التجاري من 6.30 الى 7.30 مساء يشارك فيها كلا من عبد الله الكبريش، وعبد العزيز العساكر، فيما يدير الجلسة يوسف الحربي ، وفي ختام اليوم الأول يتم عرض فوائد شراء الامتياز مقابل الأعمال التقليدية بمشاركة عماد شرف الدين وشيرين عجمي.

ولفتت الى أن اليوم الثاني من المنتدى سيتضمن 3 برامج علمية، حيث تبدأ بورقة عمل بعنوان الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية مقدمة من المسؤول في البنك سيف الفرهود في الفترة من 4.30 الى 5.30 مساء ، تليها جلسة حوارية تتناول تجارب الامتياز العالمية يشارك فيها رئيس لجنة الأعمال الأندونيسية السعودية محمد حسن وعضو رابطة الامتياز التجاري نور التميمي في الفترة من 6.30 الى 7.30 مساء ، وفي ختام اليوم يتم استعراض تجربة أمريكية بعنوان كيفية تقييم امتياز أو فرصة عمل يقدمها كلا من باري و محسن اليعقوبي .

وبينت ان الورش المصاحبة للمعرض ستبدأ اعتبارا من اليوم الأول، من 8:30 وحتى الـ 10 مساء، ويناقش خلالها مفهوم صناعة الامتياز التجاري ، والتطورات التي حدثت عليها في السنوات الأخيرة.

وأضافت جليح: سيسلط الضوء في اليوم الثالث من المنتدى على المزيد من التجارب الناجحة من خلال ورقتي عمل الأولى مقدمة من خبير الفرنشايز أحمد العرفج بعنوان ” كن مانحا أو ممنوحا ناجحا ” في الفترة من 4.30 الى 6 مساء والثانية بعنوان ” عوامل نجاح المانح في الامتياز التجاري ” يقدمها فاضل النصار في الفترة من 6.30 الى 7.30 مساء ، فيما سيعقبها عروض للاستثمار في عدد من العلامات التجارية المشهورة.

ونوهت في الختام، بأن المعرض يقدم حلول تمويلية مباشر، حيث يشارك بالمعرض العالمي للامتياز التجاري بنك التنمية الاجتماعية وكذلك البنوك المحلية من أجل تقديم حلول التمويل والدعم لمشاريع الامتياز التجاري وتشجيع قطاع الاعمال والتي تفتح الكثير من الابواب للشباب السعودي وفق رؤية 2030 .