اتفاقية بين غرفة وجامعة الطائف لتوطين الوظائف والاستشارات والتدريب

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أبرمت غرفة الطائف اليوم الثلاثاء اتفاقية مع جامعة الطائف بمقر الجامعة.. وذلك بحضور مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان, ونائب رئيس غرفة الطائف مشعل بن فلاح العتيبي, وأمين عام الغرفة دسمان الفقيه, وعميد كلية ريادة الاعمال بالجامعة الدكتور عبدالله ضاوي, ووكيلة جامعة الطائف لشئون الطالبات الدكتورة ايمان الزهراني..

هذا وتضمنت الاتفاقية العديد من البرامج, ومنها البرامج التدريبية بين الغرفة والجامعة لتوطين الوظائف وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠م, والاستفادة من الكوادر المميزة في جامعة الطائف في تقديم الاستشارات, وكذلك الاستفادة من الابحاث العلمية والدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية, إضافة للمجالات التي تم الاتفاق عليها وتخدم مصلحة الطرفين ومصلحة سكان المنطقة, كما شملت الاتفاقية التعاون في مجال تدريب طلاب وطالبات جامعة الطائف لنقل مهاراتهم وتأهيلهم للعمل, إلى جانب الاستفادة من القاعات التدريبية لدى الطرفين.. هذا وبحث اللقاء بين غرفة الطائف والجامعة إمكانية توسيع التعاون والاتفاقيات بين الطرفين لتشمل التدريب المنتهي بالتوظيف, وريادة الأعمال, وتطوير الطائف سياحيا واقتصاديا, والتي سيتم العمل على دراستها في أقرب وقت, لإمكانية تفعيلها على أرض الواقع..

من جهته أوضح نائب رئيس الغرفة مشعل العتيبي أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن عدد من الاتفاقيات والشراكات التي تعمل على توثيقها غرفة الطائف مع القطاعين الحكومي والخاص, مؤكدا أن غرفة الطائف شريك رئيسي للجميع في كل ما يخدم الطائف, وأشاد نائب رئيس غرفة الطائف بحرص واهتمام جامعة الطائف ممثلة في مديرها الدكتور حسام زمان ومسئوليها في العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع, مؤكدا أن الغرفة حريصة على العمل مع الجامعة لتحقيق الأهداف والنتائج لهذه الاتفاقيات في أقرب وقت بإذن الله .