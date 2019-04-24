سامسونج تسحب أجهزتها القابلة للطي.. ابتليت بعيوب تصنيعية

المناطق - وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، الثلاثاء، أن شركة سامسونغ للإلكترونيات تسحب جميع عينات الهاتف “غالاكسي فولد” التي وزعتها على مراجعين لتجربتها.

وتأتي هذه الخطوة “بعد أن أرهقت الشركة صفعة تلقتها سمعتها بتأجيل موعد إطلاق أول هواتفها القابلة للطي”، بحسب رويترز.

وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف في 26 أبريل بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي صفحات التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد يوم واحد فقط من استخدام العينات.

لكن الانتكاسة التي يتعرض لها الهاتف الجديد البالغ سعره 1980 دولارا، أصغر من أن تقارن بأزمة انفجار بطاريات الهاتف غالاكسي نوت 7 عام 2016 التي دفعت الشركة إلى التراجع عن إطلاق هذا النوع.

وقال محللون ومستثمرون إن من المرجح أن تمثل مبيعات غالاكسي فولد، هذا العام، أقل من نصف في المئة من إجمالي مبيعات سامسونغ السنوية.

وقالت شركة سامسونغ، الاثنين، إنها سترجئ طرح غالاكسي فولد لمدة لم تحددها لحين تحري تقارير العيب.

يأتي الإعلان بعد أيام من حديث بعض المراجعين عن مشكلات رصدوها في العينات التي يختبرونها.

ولم تعلق سامسونغ بشكل رسمي على أنباء سحب تلك الأجهزة.

وتخطط سامسونغ لبيع مليون جهاز غالكسي فولد هذا العام، أي ما يعادل أقل من نصف في المئة من 291.3 مليون جهاز هاتف ذكي باعتها الشركة عام 2018.