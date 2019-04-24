احدث الأخبار

تركيا تعلن الاصطفاف مع إرهاب إيران في وجه العقوبات الأمريكية
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تعتقل قيادات بقطاع النفط لرفضهم الفساد
أبرز المواد
 السيسي: المجلس العسكري السوداني “أمامه مزيد من الوقت”
أبرز المواد
 سامسونج تسحب أجهزتها القابلة للطي.. ابتليت بعيوب تصنيعية
أبرز المواد
 صفعة قوية جديدة لـ”بوينج” .. والجيش الأمريكي يتخذ إجراءات مشددة
أبرز المواد
 وثائق أمريكية: هتلر وصل إلى الأرجنتين بعد أسبوعين ونصف من سقوط برلين
أبرز المواد
 رفض أحدث ذرائع أردوغان لإعادة انتخابات إسطنبول
أبرز المواد
 الجيش اليمني يدحر اعتداءات الحوثي على مواقع في الحديدة
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يصل إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية
أبرز المواد
 182.3 مليار ريال حجم النقد المتداول خارج المصارف في السعودية
أبرز المواد
 “إنستجرام”.. ساحة جديدة للمخابرات الأمريكية
أبرز المواد
 اتفاقية بين غرفة وجامعة الطائف لتوطين الوظائف والاستشارات والتدريب
منطقة مكة المكرمة
تركيا تعلن الاصطفاف مع إرهاب إيران في وجه العقوبات الأمريكية

تركيا تعلن الاصطفاف مع إرهاب إيران في وجه العقوبات الأمريكية

أبرز المواد
ميليشيا الحوثي تعتقل قيادات بقطاع النفط لرفضهم الفساد

ميليشيا الحوثي تعتقل قيادات بقطاع النفط لرفضهم الفساد

أبرز المواد
السيسي: المجلس العسكري السوداني “أمامه مزيد من الوقت”

السيسي: المجلس العسكري السوداني “أمامه مزيد من الوقت”

أبرز المواد
سامسونج تسحب أجهزتها القابلة للطي.. ابتليت بعيوب تصنيعية

سامسونج تسحب أجهزتها القابلة للطي.. ابتليت بعيوب تصنيعية

أبرز المواد

السيسي: المجلس العسكري السوداني “أمامه مزيد من الوقت”

السيسي: المجلس العسكري السوداني “أمامه مزيد من الوقت”
http://almnatiq.net/?p=721028
المناطق - وكالات

انطلقت أعمال القمة التشاورية للاتحاد الأفريقي، في القاهرة، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، بحضور رؤساء 8 دول، حيث دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دعم دولي للسودان في المرحلة الانتقالية.

وأمام رؤساء تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب إفريقيا ومستشار رئيس جنوب السودان إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، جدد الرئيس المصري، والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق عليه.

كما أثنى الرئيس المصري، على السلوك المتحضر والسلمي للسودانيين الذين أثبتوا قدرتهم على التعبير عن إرادتهم وطموحاتهم في التغيير والتحول الديمقراطي القائم على سيادة القانون ومبادئ الحرية.

وقال الرئيس المصري إن القمة الأفريقية المصغرة منحت المجلس العسكري في السودان مزيدا من الوقت لإقامة نظام ديمقراطي.

وأضاف أن “اجتماع اليوم يهدف إلى بحث التطورات المتلاحقة في السودان ومساندة جهود الشعب السوداني لتحقيق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو بناء مستقبل أفضل”.

ولفت السيسي إلى “الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية للتوصل إلي وفاق وطني يمكنه من تجاوز هذه الفترة الحرجة وتحدياتها لتحقيق الانتقال السلمي والسلس للسلطة وإتمام استحقاقات المرحلة الانتقالية والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها، ومن أجل الحيلولة دون الانزلاق الى الفوضى وما يترتب عليها من آثار مدمرة على السودان وشعبه وعلى المنطقة برمتها”.

روابط ذات صلة

تركيا تعلن الاصطفاف مع إرهاب إيران في وجه العقوبات الأمريكية

تركيا تعلن الاصطفاف مع إرهاب إيران في وجه العقوبات الأمريكية
ميليشيا الحوثي تعتقل قيادات بقطاع النفط لرفضهم الفساد

ميليشيا الحوثي تعتقل قيادات بقطاع النفط لرفضهم الفساد
سامسونج تسحب أجهزتها القابلة للطي.. ابتليت بعيوب تصنيعية

سامسونج تسحب أجهزتها القابلة للطي.. ابتليت بعيوب تصنيعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*