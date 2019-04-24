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تركيا تعلن الاصطفاف مع إرهاب إيران في وجه العقوبات الأمريكية

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تركيا تعلن الاصطفاف مع إرهاب إيران في وجه العقوبات الأمريكية

تركيا تعلن الاصطفاف مع إرهاب إيران في وجه العقوبات الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=721031
المناطق - وكالات

علقت الخارجية التركية، الاثنين، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران.

وقالت الخارجية على موقع تويتر إن “تركيا تنتقد قرار الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، والتي لن تخدم السلم والاستقرار في المنطقة”.

ومن جانبه، غرد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على تويتر قائلا: “لانقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتنا مع جيراننا”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وجاء البيان التركي عقب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إنهاء الإعفاءات، التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق “صادرات صفر” من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

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