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شركة زين تعلن وظائف إدارية بالرياض وجدة وخميس مشيط

شركة زين تعلن وظائف إدارية بالرياض وجدة وخميس مشيط

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شركة زين تعلن وظائف إدارية بالرياض وجدة وخميس مشيط

شركة زين تعلن وظائف إدارية بالرياض وجدة وخميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=721032
المناطق - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عن توفر (6) وظائف إدارية لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في كل من (الرياض، جدة، خميس مشيط).

وجاءت حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي تواصل مؤسسي – الرياض (Corporate Communication Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) مع خبرة 6 سنوات منها سنتين في نفس المجال.

– أخصائي رئيسي اكتساب المواهب – الرياض (Talent Acquisition Senior Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، موارد بشرية) مع خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.

– ممثل مركز اتصال أعمال الشركات – الرياض (B2B Contact Center Officer)
المتطلبات: شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم (لا يشترط الخبرة).

– مستشار رئيسي – خميس مشيط (Flagship Consultant)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مبيعات، تسويق) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات أو التسويق.

– قائد مناوب للعمليات الداخلية والرعاية الاجتماعية – جدة (Inbound operation & Social Care shift Leader)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مبيعات) مع خبرة 6 سنوات منها سنتين في نفس المجال.

– مدير عام مبيعات المنطقة الجنوبية – خميس مشيط (Southern Region Sales General Manager)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، تسويق) مع خبرة 8 سنوات منها 5 سنوات في نفس المجال.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط في موعد أقصاه الخميس 1440/8/27هـ (الموافق 2019/5/2م).

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