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طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الرياض والشرقية

طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الرياض والشرقية
http://almnatiq.net/?p=721043
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر الأتربة المثارة و العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تشمل الأجزاء الشرقية منها تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

بينما يتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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