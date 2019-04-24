احدث الأخبار

سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !
أبرز المواد
 بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا الى 359 قتيلاً
أبرز المواد
 «السديري» يكشف ردة فعله تجاه طبيب نصحه بـ شرب “النبيذ و الغناء” لإطالة العمر!
أبرز المواد
 أمريكا تتهم شخصين بسرقة أسرار والتجسس على جنرال إلكتريك
أبرز المواد
 طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الرياض والشرقية
أبرز المواد
 تركيا تعلن الاصطفاف مع إرهاب إيران في وجه العقوبات الأمريكية
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تعتقل قيادات بقطاع النفط لرفضهم الفساد
أبرز المواد
 السيسي: المجلس العسكري السوداني “أمامه مزيد من الوقت”
أبرز المواد
 سامسونج تسحب أجهزتها القابلة للطي.. ابتليت بعيوب تصنيعية
أبرز المواد
 صفعة قوية جديدة لـ”بوينج” .. والجيش الأمريكي يتخذ إجراءات مشددة
أبرز المواد
سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !

سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !

أبرز المواد
بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»

بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية

أبرز المواد
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا الى 359 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا الى 359 قتيلاً

أبرز المواد

سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !

سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !
http://almnatiq.net/?p=721044
المناطق_الرياض

أظهرت سجلات المرور وجود مخالفات ارتكبها ١٧ متورطا في خلية الزلفي الإرهابية بإجمالي 268 مخالفة مرورية غير مدفوعة بقيمة 163300 ريال.

ووفقا لـ “عكاظ”، سجل الهالك عبدالله إبراهيم محمد المنصور النسبة الأعلى بعدد 43 مخالفة غير مدفوعة بقيمة 23700 ريال، كما ارتكب الهالك عبدالله حمود محمد الحمود 16 مخالفة مرورية بقيمة 11500 ريال، وارتكب الهالك سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد مخالفة مرورية واحدة بقيمة 900 ريال، وشقيقه سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد 4 مخالفات بقيمة 750 ريالا.

كما رصدت السجلات للذين تم القبض عليهم، أن عبدالرحمن بن حمود الحمود كان الأكثر ارتكابا للمخالفات المرورية بعدد 88 مخالفة بقيمة 43800 ريال، يليه فيصل بن محمد الخضير بـ87 مخالفة بقيمة 72900 ريال، وصايل بن صالح بن زيد العليق بعدد 14 مخالفة مرورية بقيمة 4200 ريال.

وسجل عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي 9 مخالفات بقيمة 3400 ريال، وعبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش 4 مخالفات بقيمة 1850 ريالا، وسجلت مخالفة واحدة غير مدفوعة على مصعب بن مدالله المديد، وأيوب بن عبدالرحمن الداود، بمبلغ 150 ريالا لكل منهما.

وفي سياق آخر، كشف الرصد المروري التزام 6 من الموقوفين بالنظام بعدم ارتكابهم أي مخالفات وهم عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور، وعبدالرحمن بن عبدالله الداود، وعبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش، ومحمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش، وعبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت، وزيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي.

روابط ذات صلة

بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»

بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»
تفاصيل الوظائف الشاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا الى 359 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا الى 359 قتيلاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*