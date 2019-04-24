سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !

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أظهرت سجلات المرور وجود مخالفات ارتكبها ١٧ متورطا في خلية الزلفي الإرهابية بإجمالي 268 مخالفة مرورية غير مدفوعة بقيمة 163300 ريال.

ووفقا لـ “عكاظ”، سجل الهالك عبدالله إبراهيم محمد المنصور النسبة الأعلى بعدد 43 مخالفة غير مدفوعة بقيمة 23700 ريال، كما ارتكب الهالك عبدالله حمود محمد الحمود 16 مخالفة مرورية بقيمة 11500 ريال، وارتكب الهالك سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد مخالفة مرورية واحدة بقيمة 900 ريال، وشقيقه سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد 4 مخالفات بقيمة 750 ريالا.

كما رصدت السجلات للذين تم القبض عليهم، أن عبدالرحمن بن حمود الحمود كان الأكثر ارتكابا للمخالفات المرورية بعدد 88 مخالفة بقيمة 43800 ريال، يليه فيصل بن محمد الخضير بـ87 مخالفة بقيمة 72900 ريال، وصايل بن صالح بن زيد العليق بعدد 14 مخالفة مرورية بقيمة 4200 ريال.

وسجل عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي 9 مخالفات بقيمة 3400 ريال، وعبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش 4 مخالفات بقيمة 1850 ريالا، وسجلت مخالفة واحدة غير مدفوعة على مصعب بن مدالله المديد، وأيوب بن عبدالرحمن الداود، بمبلغ 150 ريالا لكل منهما.

وفي سياق آخر، كشف الرصد المروري التزام 6 من الموقوفين بالنظام بعدم ارتكابهم أي مخالفات وهم عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور، وعبدالرحمن بن عبدالله الداود، وعبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش، ومحمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش، وعبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت، وزيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي.