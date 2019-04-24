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بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»

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بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»

بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»
http://almnatiq.net/?p=721045
المناطق_متابعات

أدين “شانيل لويس”، ٢٢ عاما، باغتصاب وقتل العداءة الأمريكية “كارينا فيترانو” في نيويورك في أغسطس عام ٢٠١٦، وحكم عليه بالسجن   مدى الحياة ، بحسب ما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”.

وقال “لويس”، أمام الحكمة التي نظرت إعادة محاكمته في القضية بعد أن طلب الدفاع عنه ذلك، إنه لم يقتل العداءة، مبديا أسفه على فقدان أسرتها لها.

ونفى المتهم خلال الجلسة التي استمرت نحو ٥ ساعات ارتكاب جريمة القتل بحق الضحية البالغة من العمر ٣٠ عاما رغم وجود العديد من الأدلة والإثباتات على اغتصاب المجني عليها وقتلها.

ووصفت والدة المجني عليها، لويس، بأنه إنسان شرير وعديم الرحمة، مؤكدة أنه لم يشفق على ابنتها بعد أن اغتصابها ولم يتركها تعيش.

ورفضت المحكمة الإفراج الشرطي عن المتهم بعد جلسة محاكمته الأخيرة التي أيدت الحكم عليه بالسجن مدى الحياة ، وكانت الجلسة الأولى تمت في نوفمبر الماضي وحكمت المحكمة أيضا بنفس العقوبة  قبل أن يستأنف “لويس” ويطلب إعادة المحاكمة.

وشهدت الجلسة الأخيرة هتافات من أنصار “لويس” والذين رفعوا لافتات تشير إلى عدم ارتكابه للجريمة، لكن ثمة أدلة تؤكد إدانته في اغتصاب وقتل “فيترانو” بينما كانت تمارس رياضة الجري في إحدى الحدائق.

 

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