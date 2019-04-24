احدث الأخبار

خطوة هامة للأمير منصور بن مشعل استعدادا للترشح لرئاسة الأهلي
أبرز المواد
 9 حقائق غريبة عن سريلانكا لم تعرفها من قبل.. أبرزها اعتقاد سكانها بهبوط ”آدم” من السماء على أحد جبالها!
أبرز المواد
 «حاول الهرب لأمريكا متخفيا بثوب طالب علم».. كيف انضم مجتبي السويكت للخلايا الإرهابية؟
أبرز المواد
 سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !
أبرز المواد
 بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا الى 359 قتيلاً
أبرز المواد
 «السديري» يكشف ردة فعله تجاه طبيب نصحه بـ شرب “النبيذ و الغناء” لإطالة العمر!
أبرز المواد
 أمريكا تتهم شخصين بسرقة أسرار والتجسس على جنرال إلكتريك
أبرز المواد
 طقس اليوم: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الرياض والشرقية
أبرز المواد
 تركيا تعلن الاصطفاف مع إرهاب إيران في وجه العقوبات الأمريكية
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تعتقل قيادات بقطاع النفط لرفضهم الفساد
أبرز المواد
خطوة هامة للأمير منصور بن مشعل استعدادا للترشح لرئاسة الأهلي

خطوة هامة للأمير منصور بن مشعل استعدادا للترشح لرئاسة الأهلي

أبرز المواد
9 حقائق غريبة عن سريلانكا لم تعرفها من قبل.. أبرزها اعتقاد سكانها بهبوط ”آدم” من السماء على أحد جبالها!

9 حقائق غريبة عن سريلانكا لم تعرفها من قبل.. أبرزها اعتقاد سكانها بهبوط ”آدم” من السماء على أحد جبالها!

أبرز المواد
«حاول الهرب لأمريكا متخفيا بثوب طالب علم».. كيف انضم مجتبي السويكت للخلايا الإرهابية؟

«حاول الهرب لأمريكا متخفيا بثوب طالب علم».. كيف انضم مجتبي السويكت للخلايا الإرهابية؟

أبرز المواد
سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !

سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !

أبرز المواد

أمريكا تتهم شخصين بسرقة أسرار والتجسس على جنرال إلكتريك

أمريكا تتهم شخصين بسرقة أسرار والتجسس على جنرال إلكتريك
http://almnatiq.net/?p=721047
المناطق_وكالات

أفادت وثيقة اتهام نشرتها وزارة العدل الأمريكية أنه تم توجيه الاتهام إلى مهندس سابق ورجل أعمال صيني بالتجسس لأغراض اقتصادية والتآمر لسرقة أسرار تجارية من شركة جنرال إلكتريك لصالح الصين.

كانت وزارة العدل قد وجهت في أغسطس آب اتهامات لشياوكينغ زينغ المهندس السابق بشركة جنرال إلكتريك فيما يتعلق بالسرقة المزعومة.

ويمثل كشف النقاب عن الاتهامات الموجهة للمهندس السابق ورجل الأعمال الصيني زاهوكسي زانغ المرة الأولى التي تزعم
فيها الحكومة الأمريكية رسميا أن المخطط نفذ لصالح الصين وأن الحكومة الصينية وفرت له “الدعم المالي وغيره”.

وتتضمن الوثيقة 14 فقرة اتهامية تتهم زينغ بسرقة ملفات إلكترونية عديدة تحتوي على تفاصيل بشأن نماذج تصميم ورسومات هندسية ومواصفات أخرى تتعلق بتوربينات الغاز والبخار الخاصة بالشركة.

ويقول ممثلو الادعاء إنه أرسل الملفات بالبريد إلى زانغ الذي كان موجودا في الصين.

وقالت جنرال إلكتريك في بيان إنها “تتعاون بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب وزير العدل الأمريكي منذ بعض الوقت بشأن هذه المسألة.

ونحن في جنرال إلكتريك نحمي وندافع بقوة عن ممتلكاتنا الفكرية ونتبع إجراءات صارمة لتحديد هذه المسائل والشراكة مع هيئات
إنفاذ القانون”.

ويعتقد أن الرجلين استخدما المعلومات المسروقة لدعم مصالحهما التجارية الخاصة في شركتين لأبحاث وتطوير التوربينات.
وتقول وثيقة الاتهام أيضا أن زينغ وزانغ اطلعا على أسرار تجارية من شأنها أن تفيد جمهورية الصين الشعبية.

وجاء في الوثيقة أن الرجلين حصلا على دعم مالي وغيره من الحكومة الصينية عبر تلك الشركتين وإنهما نسقا مع مسؤولين بالحكومة الصينية. ووجه الاتهام رسميا للرجلين في 18 أبريل نيسان.

روابط ذات صلة

خطوة هامة للأمير منصور بن مشعل استعدادا للترشح لرئاسة الأهلي

خطوة هامة للأمير منصور بن مشعل استعدادا للترشح لرئاسة الأهلي
9 حقائق غريبة عن سريلانكا لم تعرفها من قبل.. أبرزها اعتقاد سكانها بهبوط ”آدم” من السماء على أحد جبالها!

9 حقائق غريبة عن سريلانكا لم تعرفها من قبل.. أبرزها اعتقاد سكانها بهبوط ”آدم” من السماء على أحد جبالها!
«حاول الهرب لأمريكا متخفيا بثوب طالب علم».. كيف انضم مجتبي السويكت للخلايا الإرهابية؟

«حاول الهرب لأمريكا متخفيا بثوب طالب علم».. كيف انضم مجتبي السويكت للخلايا الإرهابية؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*