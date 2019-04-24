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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا الى 359 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا الى 359 قتيلاً
http://almnatiq.net/?p=721056
المناطق_وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات الانتحارية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح في سريلانكا الى 359 قتيلا، وفق ما ذكرت الشرطة الأربعاء.

ويعود ارتفاع الحصيلة الى وفاة بعض المصابين متأثرين بجروحهم، وقد أدت الاعتداءات الى إصابة نحو 500 شخص بجروح.

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