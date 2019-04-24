وكالة الطاقة: أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية وإن الطاقة الإنتاجية الفائضة تظل عند مستويات مريحة، في حين سلطت الضوء على الحاجة لتجنب رفع أسعار النفط في ظل نمو اقتصادي عالمي هش.

تأتي تعليقات الوكالة مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على إيران، أحد أكبر منتجي النفط.

وقالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها “تشديد العقوبات على إيران سيؤثر على طاقتها التصديرية”، مضيفة أن الشحنات الإيرانية من الخام والمكثفات تقارب 1.1 مليون برميل يوميا، بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن مارس آذار ويقل 1.7 مليون برميل يوميا عن مايو أيار 2018.

وذكرت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إن طاقة الإنتاج الفائضة العالمية زادت إلى 3.3 مليون برميل يوميا

بسبب نسبة الامتثال المرتفع لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وأشارت وكالة الطاقة إلى أن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2.871 مليار برميل في نهاية

فبراير شباط، وهو ما يفوق متوسط خمس سنوات، مضيفة أن من المتوقع ارتفاع إجمالي إمدادات النفط من الولايات المتحدة بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام.