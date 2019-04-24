احدث الأخبار

أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين
أبرز المواد
 وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر
أبرز المواد
 وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!
أبرز المواد
 انفجار جديد في عاصمة سريلانكا
أبرز المواد
 توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 1.8 % في 2019 و2.2 % في 2020
أبرز المواد
 وكالة الطاقة: أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية
أبرز المواد
 خطوة هامة للأمير منصور بن مشعل استعدادا للترشح لرئاسة الأهلي
أبرز المواد
 9 حقائق غريبة عن سريلانكا لم تعرفها من قبل.. أبرزها اعتقاد سكانها بهبوط ”آدم” من السماء على أحد جبالها!
أبرز المواد
 «حاول الهرب لأمريكا متخفيا بثوب طالب علم».. كيف انضم مجتبي السويكت للخلايا الإرهابية؟
أبرز المواد
 سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !
أبرز المواد
 بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية
أبرز المواد
أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين

أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين

أبرز المواد
وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر

وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر

أبرز المواد
وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!

وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!

أبرز المواد
انفجار جديد في عاصمة سريلانكا

انفجار جديد في عاصمة سريلانكا

أبرز المواد

وكالة الطاقة: أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية

وكالة الطاقة: أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية
http://almnatiq.net/?p=721068
المناطق_وكالات

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية وإن الطاقة الإنتاجية الفائضة تظل عند مستويات مريحة، في حين سلطت الضوء على الحاجة لتجنب رفع أسعار النفط في ظل نمو اقتصادي عالمي هش.

تأتي تعليقات الوكالة مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على إيران، أحد أكبر منتجي النفط.

وقالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها “تشديد العقوبات على إيران سيؤثر على طاقتها التصديرية”، مضيفة أن الشحنات الإيرانية من الخام والمكثفات تقارب 1.1 مليون برميل يوميا، بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن مارس آذار ويقل 1.7 مليون برميل يوميا عن مايو أيار 2018.

وذكرت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إن طاقة الإنتاج الفائضة العالمية زادت إلى 3.3 مليون برميل يوميا
بسبب نسبة الامتثال المرتفع لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وأشارت وكالة الطاقة إلى أن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2.871 مليار برميل في نهاية
فبراير شباط، وهو ما يفوق متوسط خمس سنوات، مضيفة أن من المتوقع ارتفاع إجمالي إمدادات النفط من الولايات المتحدة بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام.

روابط ذات صلة

أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين

أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين
وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر

وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر
وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!

وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*