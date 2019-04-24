9 حقائق غريبة عن سريلانكا لم تعرفها من قبل.. أبرزها اعتقاد سكانها بهبوط ”آدم” من السماء على أحد جبالها!

المناطق_وكالات

أثارت التفجيرات الإرهابية في سريلانكا اهتمام الرأي العالمي، مما دفع الكثير من الناس في أصقاع المعمورة للولوج إلى الإنترنت لمعرفة المزيد عن هذا البلد الآسيوي الذي يشتهر بزراعته أفخم أنواع الشاي في العالم.

وفيما يلي بعض الحقائق المثيرة للاهتمام في ذلك البلد المتنوع الأعراق والغني بالآثار والمناطق الطبيعية الخلابة، وذلك بحسب موقع “أتلاس آند بوتس”:

1- قدمت سريلانكا أول رئيسة وزارء بالعالم خلال التاريخ الحديث، وهي سيريمافو راتواتي دياس باندرانايكا، وكانت أرملة لرئيس الوزراء السريلانكي الأسبق سولومون باندرانايكا (الذي رأس الحكومة من عام 1956 وحتى اغتياله على يد راهب بوذي سنة 1959).

2- نظرًا لشكلها الفريد وموقعها في جنوب الهند ، تُعرف سريلانكا باسم “دمعة الهند”.

3- كانت سريلانكا ثاني أكثر البلدان تضرراً من كارثة تسونامي في المحيط الهندي عام 2004، حيث قُتل أكثر من 30 ألف شخص، ونزح أكثر من نصف مليون شخص.

4- عانت سريلانكا حرب أهلية استمرت 25 عامًا يُعتقد أنها قتلت ما بين 70 ألف و 80 ألف شخص، وانتهت تلك الحرب في مايو 2009، بعد أن استولت القوات الحكومية على آخر معاقل ميليشات “نمور التاميل”.

5- يعد آدم بيك أعلى جبل مقدس في البلاد، يبلغ ارتفاعه 2،243 مترًا (797 قدمًا) وله أهمية عند الأديان الرئيسية في البلاد، فالبوذيون يعتقدون أنه تابع لبوذا، وبعض مسلمي البلاد يقولون أن آدم هبط عليه، بينما يعتقد الهندوس أنه ينتمي إلى الإله شيفا، وفي حين ترى طوائف مسيحية أنه يمثل معجزة للقديس توماس.

7- أشهر شركة لصناعة الشاي (ليبتون) تأسست في سريلانكا في العام 1890، وذلك اشترى تاجر بريطاني، السير توماس ليبتون ، 5500 فدان في تلك البلاد ليزرها بنبات الشاي قبل تصنعيه وتصدير إلى متاجر المملكة المتحدة.

8- يقال إن سريلانكا هي البلد الوحيد في العالم حيث يمكنك رؤية أكبر حيوان ثديي في العالم (الفيل) وأكبر الثدييات البحرية (الحوت الأزرق) في يوم واحد.

9- تعد سريلانكا، موطنًا لتنوع كبير في الحياة البرية، حيث يعيش فيها 125 نوعًا من الثدييات، و433 نوعا من الطيور، و245 فراشة، و96 نوعا من الثعباين، و97 نوعا من السحالي، و 383 من العناكب.