توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 1.8 % في 2019 و2.2 % في 2020

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أفاد استطلاع رويترز ربع السنوي لآراء خبراء اقتصاديين نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن التوقعات بشأن نمو اقتصادات دول الخليج العربية هذا العام انخفضت في ظل تقليص إنتاج النفط وإجراءات التقشف وتباطؤ النمو غير المرتبط بالنفط.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 23 خبيرا اقتصاديا بأن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، سينمو بواقع 1.8 في المئة في 2019 و 2.2 في المئة في 2020.

وقبل ثلاثة أشهر كانت التوقعات تشير إلى نمو بواقع 2.1 في المئة في 2019 و 2.2 في المئة في 2020.