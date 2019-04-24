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توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 1.8 % في 2019 و2.2 % في 2020

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توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 1.8 % في 2019 و2.2 % في 2020

توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 1.8 % في 2019 و2.2 % في 2020
http://almnatiq.net/?p=721083
المناطق_الرياض

أفاد استطلاع رويترز ربع السنوي لآراء خبراء اقتصاديين نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن التوقعات بشأن نمو اقتصادات دول الخليج العربية هذا العام انخفضت في ظل تقليص إنتاج النفط وإجراءات التقشف وتباطؤ النمو غير المرتبط بالنفط.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 23 خبيرا اقتصاديا بأن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، سينمو بواقع 1.8 في المئة في 2019 و 2.2 في المئة في 2020.

وقبل ثلاثة أشهر كانت التوقعات تشير إلى نمو بواقع 2.1 في المئة في 2019 و 2.2 في المئة في 2020.

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