السعودية تقترب من استضافة كأس السوبر الإسباني

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كشفت تقارير إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يفكر في إقامة بطولة كأس السوبر في ثوبها الجديد في السعودية.

ومن المنتظر أن يقر الاتحاد الشكل الجديد للبطولة خلال الجمعية العمومية المقبلة في 29 أبريل الجاري.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية، إن هناك مفاوضات جارية بين الاتحاد الإسباني والسعودية من أجل استضافة هذه البطولة خلال الأعوام الستة المقبلة بدءاً من يناير 2020 مقابل 30 مليون يورو في الموسم”.

وكانت تقارير صحافية تحدثت خلال الفترة الماضية عن رغبة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، في تغيير النظام الحالي لكأس السوبر الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب بداية كل موسم بين بطلي الليجا وكأس الملك بدءا من الموسم المقبل.

ويتضمن التعديل زيادة الفرق المتنافسة لتصل إلى 4، تتنافس فيما بينها بنظام خروج المغلوب من مباراتين، في شهر يناير(كانون الثاني)، أي في منتصف الموسم وليس مطلعه.

وأقيم كأس السوبر الإسباني للمرة الأولى خارج البلاد بداية هذا الموسم عندما احتضنته مدينة طنجة المغربية وفاز به برشلونة على حساب إشبيلية بهدفين لواحد.