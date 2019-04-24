احدث الأخبار

السعودية تقترب من استضافة كأس السوبر الإسباني
أبرز المواد
 أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين
أبرز المواد
 وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر
أبرز المواد
 وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!
أبرز المواد
 انفجار جديد في عاصمة سريلانكا
أبرز المواد
 توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 1.8 % في 2019 و2.2 % في 2020
أبرز المواد
 وكالة الطاقة: أسواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية
أبرز المواد
 خطوة هامة للأمير منصور بن مشعل استعدادا للترشح لرئاسة الأهلي
أبرز المواد
 9 حقائق غريبة عن سريلانكا لم تعرفها من قبل.. أبرزها اعتقاد سكانها بهبوط ”آدم” من السماء على أحد جبالها!
أبرز المواد
 «حاول الهرب لأمريكا متخفيا بثوب طالب علم».. كيف انضم مجتبي السويكت للخلايا الإرهابية؟
أبرز المواد
 سجلات المرور تكشف مفاجأة صادمة بشأن خلية الزلفي.. وهذا إجمالي المخالفات !
أبرز المواد
 بعدما اغتصبها وقتلها.. شاهد محكمة أمريكية تسدل الستار على قضية العداءة «فيترانو»
أبرز المواد
السعودية تقترب من استضافة كأس السوبر الإسباني

السعودية تقترب من استضافة كأس السوبر الإسباني

أبرز المواد
أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين

أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين

أبرز المواد
وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر

وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر

أبرز المواد
وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!

وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!

أبرز المواد

السعودية تقترب من استضافة كأس السوبر الإسباني

السعودية تقترب من استضافة كأس السوبر الإسباني
http://almnatiq.net/?p=721086
المناطق_الرياض

كشفت تقارير إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يفكر في إقامة بطولة كأس السوبر في ثوبها الجديد في السعودية.

ومن المنتظر أن يقر الاتحاد الشكل الجديد للبطولة خلال الجمعية العمومية المقبلة في 29 أبريل الجاري.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية، إن هناك مفاوضات جارية بين الاتحاد الإسباني والسعودية من أجل استضافة هذه البطولة خلال الأعوام الستة المقبلة بدءاً من يناير 2020 مقابل 30 مليون يورو في الموسم”.

وكانت تقارير صحافية تحدثت خلال الفترة الماضية عن رغبة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، في تغيير النظام الحالي لكأس السوبر الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب بداية كل موسم بين بطلي الليجا وكأس الملك بدءا من الموسم المقبل.

ويتضمن التعديل زيادة الفرق المتنافسة لتصل إلى 4، تتنافس فيما بينها بنظام خروج المغلوب من مباراتين، في شهر يناير(كانون الثاني)، أي في منتصف الموسم وليس مطلعه.

وأقيم كأس السوبر الإسباني للمرة الأولى خارج البلاد بداية هذا الموسم عندما احتضنته مدينة طنجة المغربية وفاز به برشلونة على حساب إشبيلية بهدفين لواحد.

روابط ذات صلة

أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين

أبطال آسيا: الهلال يعاني من الغيابات قبل مواجهة العين
وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر

وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر
وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!

وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*