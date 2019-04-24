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وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!

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وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!

وفاة شاعر مغربي أمام الحضور خلال ندوة ثقافية بسبب الميكروفون!
http://almnatiq.net/?p=721092
المناطق_متابعات

: توفي رئيس رابطة أدباء الشمال بالمغرب الشاعر المغربي محسن إخريف عن عمر تجاوز الأربعين عاماً بصعقة كهربائية قاتلة تسبب بها ميكرفون خلال ندوة ، في معرض الكتاب في مدينة تطوان المغربية.

وحصل إخريف على درجة الدكتوراه في الأدب، وأصدر أول مجموعة شهرية له في عام 2001 بعنوان ترانيم الرحيل، ومن أشهر قصائده “بيان شخصي” في ديوانه ترويض الأحلام الجامحة.

وقامت السلطات المغربية بعد الفاجعة بإخلاء محيط الساحة، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن إخريف من مواليد مدينة العرائش شمال المغرب سنة 1979 ، حاصل على الدكتوراه في الأدب، له عدة مؤلفات تختلف بين الرواية و الشعر و القصة، حصل على عدة جوائز محلية وعربية ، أبرزها جائزة اتحاد كتاب المغرب للأدباء الشباب سنة 2013 عن روايته “شراك الهوى” ، كما حصل على الرتبة الثالثة في جائزة الشارقة للإبداع العربي سنة 2017 بقصة “حلم غفوة”.

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