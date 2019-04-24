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وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر

وظائف برواتب 5400 ريال للرجال والنساء في الرياض وجدة والخبر
http://almnatiq.net/?p=721093
المناطق_الرياض

أعلنت شركة ساماكو للسيارات عن بدء التقديم في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف للرجال والنساء لتأهيلهم لشغل وظائف مسؤول مبيعات قطع غيار في كل من جدة والرياض والخبر  حسب المهام والمسئوليات التالية :

استقبال العملاء :
– بيع قطع غيار السيارات – عرض منتجات اكسسوارات السيارات – اصدار تسعيرة القطع – مراقبة مخزون قطع الغيار ومتابعة القطع
– اعداد تقارير المبيعات اليوميه – اقفال الحسابات اليومية من مبالغ نقدا او ائتمان- تحقيق اهداف المبيعات المطلوبه.

ومن ضمن مزايا البرنامج التدريبي: مدة البرنامج أسبوع تأهيل 4 أسابيع تدريب ويحصل جميع المتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي على شهادات معتمدة من شركة ساماكو للسيارات ومكافاة تدريبية بمبلغ 1,500 ريال عن كامل مدة البرنامج التدريبي ويتم تسجيل جميع المتدربين في المؤسسة العامة للتأمينات بند الأخطار.

ومن ضمن مزايا التوظيف بعد اجتياز البرنامج التدريبي أنه يتم اختيار أفضل المتدربين فقط من ضمن المتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح ويتم توظيفهم على وظيفة مسئول مبيعات قطع الغيار.

الراتب عند التوظيف يبدأ من 5,400 ريال شاملا البدلات تأمين طبي للموظف وعائلته وخطة تطوير وظيفي للترشح على وظائف في أقسام مبيعات السيارات ومراكز الصيانة وتتراوح مدة خطة التطوير من 12-24 شهر بعد التوظيف واجتياز فترة التجربة بنجاح وذلك حسب معايير الأداء والتقييم السنوي أما ساعات العمل فهي  6 أيام بمعدل 48 ساعة / الأسبوع وفترة عمل واحدة .

البرنامج التدريبي مخصص للسعوديين والسعوديات وأبناء/بنات المواطنة فقط  ويجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و 30 سنة كما  يشترط شهادة الثانوية العامة أو دبلوم بعد الثانوي (سنتين) في التسويق أو الإدارة العامة أو التخصصات المشابهة ، كما يمكن قبول دبلوم ميكانيكا السيارات.

يفضل من لديه خبرة في قطع غيار السيارات ويشترط مستوى متوسط في اللغة الانجليزية كحد أدنى ويشترط في المتقدم الانضباط والجدية في العمل.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://careers.samaco.com.sa/ar/saudi-arabia/jobs/

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