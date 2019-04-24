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وزير الصحة يشدد على أهمية اللائحة الجديدة لضبط الملح بالمخبوزات

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المناطق_الرياض

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على أهمية اللائحة الجديدة الخاصة بضبط كمية استخدام الملح في المخبوزات التي ستطبق الأسبوع المقبل، مُحذراً من أن زيادة استهلاك الملح يزيد من احتمالية الإصابة بمرض ضغط الدم، والذي يعد أحد المسببات الرئيسة للوفاة في المملكة.

وقال الوزير الربيعة إن هيئة الغذاء والدواء ستطبق اعتباراً من الأسبوع المقبل لائحة جديدة على نسبة استخدام الملح في منتجات الخبز، مشيراًإلى أن هذه الخطوة جاءت نظراً لخطورة زيادة استخدام الملح على حياة الإنسان وانتشار أمراض القلب والضغط.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، كان قد أكد أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من 1 مايو المقبل، تطبيق لائحة جديدة لضبط نسبة الملح المضاف في المخبوزات، لتكون بمعدل جرام واحد لكل 100 جرام من المنتج النهائي.

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