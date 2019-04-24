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أمير تبوك يعفي خريجة من ذوي الإحتياجات الخاصة من جميع رسوم الدراسة

أمير تبوك يعفي خريجة من ذوي الإحتياجات الخاصة من جميع رسوم الدراسة
http://almnatiq.net/?p=721106
المناطق_تبوك
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس أمناء جامعة فهد بن سلطان في لفتة أبوية وحانية أعتادها الجميع من سموه ، بإعفاء خريجة من ذوي الإحتياجات الخاصة من رسوم الدراسة في الجامعة ، تشجيعاً لحرصها ودعماً لها لمواصلة تعليمها وتقديراً لوالدتها التي رافقتها طيلة سنوات الدراسة يوماً بيوم
وكان سمو أمير منطقة تبوك قد التقى الخريجة خلود العطوي من ذوي الإحتياجات الخاصة ووالدتها إبان رعاية سموه مساء أمس حفل تخريج الدفعة الـ11 من طلاب وطالبات جامعة الأمير فهد بن سلطان من حملة درجة البكالوريوس , والدفعة الـ6 من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439/1440هـ والبالغ عددهم 440 طالب وطالبة، وقال لها سموه : أمك جوهرة ونحن في بلد الخير بلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – جميعكم أبناءه وبناته وان شاء الله تكونين في عز وفي صحة ، وقد وجهت بدراسة وضعك الصحي ووضع والدتك وأسرتك دراسة كاملة ” فانتم في عيوني”.
ولم تحتمل الطالبة خلود العطوي موقف سموه الإنساني معها فأجهشت بالبكاء ، مشيرة إلى أن هذا الموقف ماهو الا تأكيد على إهتمام سموه يحفظه الله بجميع ابناء وبنات المنطقة وليس بغريب على سموه ، معربتاً عن سعادتها بهذه المنحة الدراسية التي أحيت في داخلها الأمل ، واصفةً موقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بأنه موقف أبوي تحتار الكلمات في وصفه .
ووعدت العطوي بإكمال مسيرتها التعليمية وتميزها بحجم فخرها بهدية سموه ، سائلة الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا ، وأمننا ، وولاة أمرنا وان يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسنات سموه

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