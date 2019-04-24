«الأرصاد» تحذر من الأتربة في هذه المناطق بالمملكة

المناطق_الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أمن استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق.

وقالت الهيئة في تقريرها إن تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية يشمل كلاً من نجران، والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بما يشمل الأجزاء الشرقية منها، وقد يمتد تأثيرها ليشمل الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.

كما توقعت أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وقد يمتد تأثيرها ليشمل مرتفعات مكة المكرمة.