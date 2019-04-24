السعودية تحقق أول فائض بالميزانية منذ 5 سنوات

السعودية تحقق أول فائض بالميزانية منذ 5 سنوات

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السعودية تحقق أول فائض بالميزانية منذ 5 سنوات

السعودية تحقق أول فائض بالميزانية منذ 5 سنوات
http://almnatiq.net/?p=721124
المناطق_الرياض

صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء بأن المملكة حققت فائضاً في ميزانيتها بقيمة 8ر27 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال سعودي) في الربع الأول من العام الحالي.

وتكون السعودية قد حققت بذلك أول فائض في ميزانيتها منذ عام 2014.

جاء هذا الإعلان من وزير المالية السعودي خلال مشاركته بفعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وانطلقت أعمال الدورة اليوم، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد، بحضور وزراء ومسؤولين وكبار التنفيذيين في البنوك المؤسسات المالية السعودية والإقليمية والعالمية.

وقال وكيل وزارة المالية السعودية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان أن الهدف من المؤتمر هو العمل على “برنامج تطوير القطاع المالي”، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030 .

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