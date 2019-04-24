أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الـ11 من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان مساء أمس, حفل تخريج الدفعة الـ11 من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان من حملة درجة البكالريوس , والدفعة الـ6 من حملة الماجستير للعام الجامعي 1439/1440هـ والبالغ عددهم 440 طالب وطالبة، وذلك بمقر الجامعة بتبوك.

وكان في استقبال سمو أمير المنطقة لدى وصوله مقر الحفل مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان, ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأت مسيرة الخريجين في برامج الماجستير والبكالوريوس، عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب فيصل محمد العزام والطالبة ملاك أحمد بخاري رحبو فيها بسمو أمير منطقة تبوك لتشريفه حفل تخرجهم، وقالو: الشوق يغمرنا، والفرحة تنتظرنا، والأمل يضيء من جديد، ليرسم لنا مستقبلاً فياضاً بالعطاء نسعد فيه بإنتمائنا ونخلص فيه لولاة امورنا، مؤكدين أنهم في هذا الفرح البهيج يرسمون لوحة خالده للوطن يحفها الوفاء وتترابط فيها خيوط العلم والعقل لتجسد فيها حفظ المعروف واستشراف المستقبل، لوحة نعلن من خلالها قطع الطريق امام المتربصين بديننا وامننا ووطننا، بالإضافة إلى يقيننا بأن البناء الراسخ يظهر صدقاً في الولاء لقادتها وأن الغرس الطيب يضاعف الجهود ويزيد في الترابط والتلاحم، في الترابط والتلاحم، كما أشارا إلى أن هذا العدد من الخريجين هم ابناء الوطن وسواعده وهم رجاله وجنوده وهم على وعي تام بمختلف تخصصات بواجبهم تجاهه، فليهنأ الجميع بأنهم يعرفون الحدود هنا والحدود هناك، مختتمين كلمتهم: بقولهم نحن في جامعه فهد بن سلطان في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية الوسطية عقيدتنا والاسلام ديننا دائماً وأبداً هو خيارنا ووسيلتنا وغايتنا هكذا علمتنا الجامعة ، مستمدين من الله العون ثم منكم يا صاحب السمو الدعم والتشجيع.

عقب ذلك القى مدير الجامعة كلمة رحب في مستهلها بسمو أمير المنطقة , كما شكر سموه على رعايته الحفل ودعمه غير المحدود للجامعة ومساندتها، وقال : ان اليوم هو يوم الاعتزاز بالانجاز فهنيئا لكم ايها الطلاب والطالبات وهنيئا لآبائكم وامهاتكم واسركم وهنيئا لوطنكم، وإن جامعة فهد بن سلطان تزف لكم كوكب من خريجيها بعد ان تلقوا تعليمهم وتدريبهم في اروقه هذه الجامعة والتزاما بهذا المفهوم تضع الجامعة في اولى اهتماماتها بناء الانسان المحصن بقيم العلم والمعرفة هادفة بذلك رفع خدماتها التعليمية المستجيبة لحاجات مجتمعها من خلال تقديم احدث البرامج الأكاديمية والتعليمية،

مشيراً إلى أنه بعون الله تعالى وبتوجهات سموكم الكريم سيتم قبول اول دفعه في كليه الطب مطلع العام القادم بالإضافة الى استحداث 6 تخصصات لبرنامج الماجستير والعمل الجاري على اعتماد برنامج البكالوريوس في تخصص الطاقة المستدامة في كليه الهندسة

بعد ذلك قدم عميد شؤون الطلاب والطالبات الدكتور سلمان بن سعود البلوي ممثلي الاقسام والكليات وتسليم الشهادات ووثائق التخرج من سموه، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين .

ثم أدلى سموه بتصريح قال فيه: هذه من الليالي التي تعتبر من اهم الليالي عندما أشاهد أبناءنا وبناتنا ونحن نتابعهم من المرحلة الابتدائية إلى أن يصل إلى مرحلة التخرج من الجامعة ووصولهم لمراحل ودرجات علمية متقدمة ومنها الحصول على الماجستير والدكتوراه لافتاً سموه إلى أنه مما يسعد الانسان هو الاعداد الكبيرة لبناتنا المتخرجات من كليه الهندسة في جامعة تبوك أو هنا ومن اراد ان يعرف شعب المملكة العربية السعودية ومن اراد ان يعرف شبابها وشاباتها يحضر مثل هذه الاحتفالات والتي يتم فيها تخريجهم ويشاهد من يمثلون المملكة، متمنياً سمو أمير المنطقة لكافة الخريجين والخريجات التوفيق في حياتهم القادمة

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بمنطقة وعمداء الكليات, وأولياء أمور الخريجين والخريجات.